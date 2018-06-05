Трейлер "Аквамена" покажут не раньше Comic Con 2018

Ожидается, что на этой презентации будет также продемонстрирован тизеры фильмов "Чудо-женщина 2" и "Шазам". Вполне возможно, также представители студии или сам режиссер Мэтт Ривз прояснят ситуацию с сольным фильмом о Бэтмене.





Источники настаивают, что после того как Джейк Джилленхол, считавшийся одним из претендентов на роль Бэтмена, оказался занят в продолжении "Человека-паука", Ривз решил не искать другого исполнителя, а вернуться тому образу, который ранее создал Бен Аффлек. Не исключено, что оба они примут участие в презентации Warner Bros.





Фестиваль Comic Con 2018, являющийся главным событием года для всех поклонников комиксов и их экранизаций, пройдет с 19 по 22 июля 2018 года. Отметим, что, как правило, ролики, которые представляют во время фестиваля, затем попадают в Сеть со значительной задержкой.





Фильм "Аквамен" заявлен в прокат на 21 декабря 2018 года.



