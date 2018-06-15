Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
30.76
USD
26.22
RUB
0.42
EUR
30.51
USD
26.32
RUB
0.42
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Кино
Новости кино
15 июня 18, 11:47
Тина Кароль исполнила главную роль в фильме
Тина Кароль
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Певица Тина Кароль исполнила главную роль в короткометражном фильме режиссера Евгения Баранова "Бывшие".
Певица играет роль девушки, которая пытается выстроить отношения со своим новым молодым человеком, но ее никак не отпускают фантомы ее бывших возлюбленных.

"Бывшие" - это интеллектуальное кино. В нем раскрыт нелегкий выбор человека в борьбе между прошлым и настоящим. И этот выбор определяет его завтрашний день", - говорит автор идеи фильма Виктория Лезина.

В киношном амплуа Тину Кароль не узнать: без красной помады и в черном парике, певица максимально поменялась для фильма. "Тина Кароль - характерная актриса, она существует в фильме на грани игрового и документального кино"", - говорит режиссер фильма Евгений Баранов.

Главную мужскую роль в фильме исполнил Михаил Пшеничный. В эпизодических ролях мы увидим целую плеяду знаменитых актеров - в фильме сыграли Владимир Горянский, Кирилл Дыцевич, Александр Попов, Иван Соловьев и другие.

Работа над фильмом продолжается, премьера запланирована в 2019-м году.



Источник: https://www.obozrevatel.com
Ещё по теме:
Дэйв Батиста появится в комедии "Догтаун"
Хелена Бонем Картер может стать главной злодейкой
Надя Дорофеева снимется в кино
Джеймс МакЭвой сыграет в новой экранизации "Темных начал"
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
"8 подруг Оушена" показали первые результаты в прокате
noimageДжон Сина заменит Сильвестра Сталлоне в фильме с Джеки Чаном
noimageЭван МакГрегор сыграет главную роль в продолжении "Сияния"
noimageПодробности будущего спин-оффа "Игры Престолов"
noimageЗвезды "Форсажа" появятся вместе в новом фильме
Лента новостей