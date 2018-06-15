Тина Кароль исполнила главную роль в фильме

Певица играет роль девушки, которая пытается выстроить отношения со своим новым молодым человеком, но ее никак не отпускают фантомы ее бывших возлюбленных.





"Бывшие" - это интеллектуальное кино. В нем раскрыт нелегкий выбор человека в борьбе между прошлым и настоящим. И этот выбор определяет его завтрашний день", - говорит автор идеи фильма Виктория Лезина.





В киношном амплуа Тину Кароль не узнать: без красной помады и в черном парике, певица максимально поменялась для фильма. "Тина Кароль - характерная актриса, она существует в фильме на грани игрового и документального кино"", - говорит режиссер фильма Евгений Баранов.





Главную мужскую роль в фильме исполнил Михаил Пшеничный. В эпизодических ролях мы увидим целую плеяду знаменитых актеров - в фильме сыграли Владимир Горянский, Кирилл Дыцевич, Александр Попов, Иван Соловьев и другие.





Работа над фильмом продолжается, премьера запланирована в 2019-м году.











