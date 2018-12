Британская газета The Guardian назвала самые ожидаемые фильмы 2019 года. Новый год радует киноманов своим разнообразием.





Первую строчку заняла комедия "Жадность" ("Greed") от британского режиссера Майкла Уинтерботтома. Картина расскажет о розничном магнате, который решает устроить масштабную вечеринку в Греции в честь своего 60-летия. Главные роли исполнили Стив Куган, Айла Фишер и Дэвид Митчелл.





Отмечается, что любое сходство событий фильма с биографией скандального владельца сети магазинов Topshop Филиппом Грином совершенно случайно. Напомним, что сейчас бизнесмена обвиняют в сексуальных домогательствах. А певица Бейонсе и вовсе выкупила свой бренд у 66-летнего мужчины.





Второе место досталось драме "Аммонит" от режиссера Фрэнсиса Ли ("Божья земля"). Фильм расскажет об однополой любви между двумя женщинами в Британии 80-х годов. Главные роли исполнили Кейт Уинслет и Сирша Ронан.





Третья строчка досталась картине "Sorry We Missed You" от Кена Лоуча ("Я, Дэниел Блейк"). Работы режиссера отличаются суровым реализмом. Предстоящая лента затронет тему малого бизнеса и самозанятости. В центре сюжета водитель фургона, что борется с коррупционной и бюрократической системой, чтобы прокормить семью после финансового кризиса в 2008 году.





Замыкает пятерку самых ожидаемых картин 2019 года драма с элементами триллера от Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" с Брэдом Питтом и Ленардо Ди Каприо в главных ролях.





Следом идет фильм "Память" от тайского режиссера Апичатпонга Вирасетакула. Лента покажет историю шотландской женщины, путешествующей по Колумбии. Главную роль исполнит Тильда Суинтон.





В десятку также вошли: фильм ужасов "Мы" от Джордана Пила, "Маленькие женщины" Греты Гервиг, "Ирландец" Мартина Скорсезе, "Сувенир" Джоанны Хогг и биографический фильм об основателе Fox News Роджере Эйлсе.