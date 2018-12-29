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29 декабря 18, 16:43
Самые ожидаемые фильмы 2019 года
кино
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The Guardian составила список самых ожидаемых фильмов наступающего 2019 года.
Британская газета The Guardian назвала самые ожидаемые фильмы 2019 года. Новый год радует киноманов своим разнообразием.

Первую строчку заняла комедия "Жадность" ("Greed") от британского режиссера Майкла Уинтерботтома. Картина расскажет о розничном магнате, который решает устроить масштабную вечеринку в Греции в честь своего 60-летия. Главные роли исполнили Стив Куган, Айла Фишер и Дэвид Митчелл.

Отмечается, что любое сходство событий фильма с биографией скандального владельца сети магазинов Topshop Филиппом Грином совершенно случайно. Напомним, что сейчас бизнесмена обвиняют в сексуальных домогательствах. А певица Бейонсе и вовсе выкупила свой бренд у 66-летнего мужчины.

Второе место досталось драме "Аммонит" от режиссера Фрэнсиса Ли ("Божья земля"). Фильм расскажет об однополой любви между двумя женщинами в Британии 80-х годов. Главные роли исполнили Кейт Уинслет и Сирша Ронан.

Третья строчка досталась картине "Sorry We Missed You" от Кена Лоуча ("Я, Дэниел Блейк"). Работы режиссера отличаются суровым реализмом. Предстоящая лента затронет тему малого бизнеса и самозанятости. В центре сюжета водитель фургона, что борется с коррупционной и бюрократической системой, чтобы прокормить семью после финансового кризиса в 2008 году.

Замыкает пятерку самых ожидаемых картин 2019 года драма с элементами триллера от Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" с Брэдом Питтом и Ленардо Ди Каприо в главных ролях.

Следом идет фильм "Память" от тайского режиссера Апичатпонга Вирасетакула. Лента покажет историю шотландской женщины, путешествующей по Колумбии. Главную роль исполнит Тильда Суинтон.

В десятку также вошли: фильм ужасов "Мы" от Джордана Пила, "Маленькие женщины" Греты Гервиг, "Ирландец" Мартина Скорсезе, "Сувенир" Джоанны Хогг и биографический фильм об основателе Fox News Роджере Эйлсе.

Источник: https://telegraf.com.ua
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