Тина Кароль снялась в кино

Тина Кароль опубликовала в своем Instagram новый пост. В нем содержаться афиша фильма, а в подписи певица рассказала, что короткометражный фильм Бывшие, в котором она снялась прошел в финал международного кинофестиваля.





По сюжету картины герои пытаются строить отношения, но в их жизнь вмешиваются бывшие мужчины главной героини. Об их существовании знает только она, только она их видит и только в ее силах от них избавиться.





"Короткометражный фильм Евгения Баранова Бывшие стал финалистом международного кинофестиваля ARFF в Барселоне! Поздравляю всю команду с очередным успехом!" — подписала постер певица.





Поклонники артистки поздравили ее в комментариях: "Самая лучшая", "Да когда уже он выйдет? Сколько всего получил наград/достижений, а мы еще не видели", "Мы в вас не сомневались", "Теперь нужно дождаться премьеры по телику! Гордимся", "С нетерпением ждем фильм", "Ура! Класс! Поздравляю, это и Ваша заслуга тоже… Уже жду фильм в кинотеатрах моего города".



