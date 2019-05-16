Ученые выяснили секрет популярности "Игры престолов"

"Например, они (подобные телефоу - ред.) удовлетворяют классические потребности человека, такие как желание иметь друзей и чувство принадлежности", - отметил ученый. "Зрители рассматривают их (героев– ред.) как близких людей, в историях которых они чувствуют себя частицей целого", - уточнил он.

Эрнст добавил, что в "Игре престолов" каждый может "найти для себя персонажа" и провести парралели со своей реальной жизнью, поскольку они наделены абсолютно разным набором качеств.

Также он считает, что отождествление себя себя с героями сериала способствует появлению зависимости от него.

Последняя серия финала "Игры престолов" выйдет в конце недели. Ранее HBO показал тизер нового эпизода.