Новый трейлер фильма "Однажды в Голливуде"(ВИДЕО)

Кинокомпания Sony Pictures подготовила для поклонников сюрприз: в сети опубликовали новый трейлер фильма "Однажды в Голливуде" (Once Upon a Time... in Hollywood).





События фильма разворачиваются в 1969 году, поэтому авторы мастерски показали стиль того времени. В Лос-Анджелесе активно развивалась киноиндустрия, поэтому Год Далтон (Леонардо ДиКаприо) стремится любой ценой закрепить свой успех и продолжить съемки в прибыльных лентах. Он уже добился немалой славы: является телевизионным актером, находится на взлете популярности после удачных съемок. Однако конкуренцию Рику может составить его друг и дублер Клифф Бут (Брэд Питт), который мечтает тоже завоевать Голливуд.





Интересно, что все события разворачиваются на фоне резонансного преступления, произошедшего в ночь на 9 августа 1969 года. Тогда пять человек жестоко убили. Поэтому легендарный режиссер Квентин Тарантино через 50 лет после жуткого события, решил показать ее зрителям. Однако сделать это в своей особой манере.





Стоит отметить, что над замыслом Квентин Тарантино работал долгих 5 лет, а фильм "Однажды в Голливуде", по словам режиссера, может стать его последним.





Традиционно, на съемки режиссер пригласил знаменитых актеров, которые привлекают большое внимание к фильму. Так, в "Однажды в Голливуде" зрители смогут увидеть игру Марго Робби, Леонардо Ди Каприо, Брэда Питта, Дакоты Фаннинг, Курта Рассела, Аль Пачино, Тимоти Олифант и других. Премьера фильма в Украине запланирована на 8 августа 2019 года.