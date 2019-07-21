Гран-при ОМКФ "Золотого Дюка" зрители присудили двум фильмам

Гран-при ОМКФ "Золотого дюка" в этом году вручили сразу двум фильмам — украинской киноленте "Домой" Наримана Алиева и грузинской ленте "А потом мы танцевали".

"Домой" — дебют режиссера в полном метре. Лента участвовала в конкурсной программе "Особый взгляд" Каннского кинофестиваля. Украинские зрителе смогут посмотреть эту ленту в кинотеатрах 7 ноября.

Фильм рассказывает о том, как потеряв старшего сына вследствие военных действий на востоке Украины, Мустафа решает похоронить его на родине в Крыму. Вместе с младшим сыном они отправляются в путешествие, которое оставит глубокий след в их отношениях.

Кадр из фильма "Домой"

В Международном конкурсе полнометражных игровых фильмов победа у грузинской ленты "А потом мы танцевали" режиссера Левана Акина.

Консервативная среда традиционных грузинских танцев задает фон истории о Мерабе — молодом танцовщике, который отчаянно пытается вырваться из серой повседневности. Пройдя ряд суровых проб, он получает место в престижном Национальном балете Грузии. Но включение в последний момент в труппу Иракли грозит всем достижениям Мераба. Иракли его полная противоположность: он танцует непринужденно и очень уверенно. Пытаясь удержаться,я Мераб решает нарушить правила и рискнуть всем, что имеет.

Кадр из фильма "А потом мы танцевали"

Леван Гелбахиани, сыгравший главную роль в этом фильме признан лучшим в актерской номинации. Как сказал актер, это его первая награда.

Приз за лучшую режиссуру вручили колумбийскому режиссеру Алехандро Ландесу за ленту "Монос".

Кадр из фильма "Монос"

Лучшим фильмом Национального конкурса названа лента "Папа — мамин брат" (денежная награда в 100 тысяч гривен).

Кадр из фильма "Папа — мамин брат"

"Мои думы тихие" Антонио Лукич — приз зрительских симпатий в Национальном конкурсе (полнометражные фильмы).

Кадр из фильма "Мои думы тихие"

Среди коротких метров Национального конкурса лучшим назван фильм "Секрет, дівчинка та хлопчик" режиссера Оксаны Казьминой.

Лучшим режиссером жюри Национального конкурса назвало Вадима Илькова ("Папа - мамин брат").

Ирма Витовская стала победителем в актерской номинации.

В конкурсе европейских документальных фильмов лучшим названа норвежская лента "Бо ми мужики" режиссеров Петтера Соммера и Ю. Вемуд Свендсен.

Фильм "Для Сами" (Великобритания) получил спецприз жюри (режиссеры Ваад аль-Катеб, Эдвалд Воттс).