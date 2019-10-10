Киевская неделя критики: украинская программа фестиваля

Украинская программа построена вокруг двух фестивальных хитов этого года – претендента на "Оскар" - драмы "Домой" Наримана Алиева и комедии "Мои мысли тихие" Антонио Лукича. Режиссеры выбрали для своих работ фильмы-референсы, которые перекликаются тематически и стилистически.





В частности, на фестивале будут показаны "Отчуждение" Нури Бильге Джейлана, "Бич Божий" Олега Фиалко, "Бумажная Луна" Питера Богдановича и "Долгие проводы" Киры Муратовой, ушедшей из жизни в прошлом году.





Драма "Домой" – полнометражный дебют режиссера Наримана Алиева. По сюжету, у крымского татарина Мустафы умирает его первенец. Отец приезжает в Киев, куда его два сына уехали после аннексии Крыма, чтобы вернуть младшего сына домой, а старшего похоронить на родине в Крыму согласно мусульманским традициям. Мировая премьера фильма состоялась в программе "Особый взгляд" Каннского кинофестиваля. В Украине фильм был отмечен Гран-при Одесского кинофестиваля – "Золотым Дюком", который присуждается по результатам зрительского голосования. Сейчас фильм Алиева претендует на номинации Европейской киноакадемии.





"Отчуждение" (2002) – первый фестивальный хит турецкого режиссера Нури Бильге Джейлана, лауреата "Золотой пальмовой ветви" Каннского кинофестиваля. Лента построена вокруг двух очень разных мужчин, которые по стечению обстоятельств оказываются в одной квартире в зимнем Стамбуле. В Каннах "Отчуждение" получило Гран-при и премию за лучшую мужскую роль.





"Бич Божий" (1988) – драма Олега Фиалко, портрет неопределенной эпохи перед перестройкой. Фильм рассказывает о бывших одноклассниках, вокзальном воре и успешном чиновнике, которые случайно встречаются спустя 30 лет после окончания школы.





Комедия "Мои мысли тихие" – дебютный полнометражный фильм режиссера Антонио Лукича. Впервые фильм был показан в секции East of West Международного кинофестиваля в Карловых Варах, где удостоился Специальной премии жюри. Украинская премьера состоялась в рамках Одесского международного кинофестиваля, где работа Лукича получила приз зрительских симпатий, премию FIPRESCI за лучший украинский фильм, премию за лучшую актерскую работу (Ирма Витовская) и специальное упоминание жюри (Андрей Лидаговский). В основу сюжета легла история о молодом звукорежиссере, для которого запись голосов закарпатских животных может стать шансом переехать в Канаду. Однако эта задача оказывается гораздо сложнее, когда главным спутником в новой работе становится его мама.





"Бумажная Луна" (1973) – классическая голливудская трагикомедия о скитаниях мошенника и маленькой девочки во времена Великой депрессии. За роль в фильме 10-летняя Татум О'Нил была отмечена премией "Оскар" за лучшую женскую роль второго плана, установив возрастной рекорд.





"Долгие проводы" – третья полнометражная работа украинской режиссерки Киры Муратовой о матери, которая не может смириться с отъездом сына. Лента была создана в 1971 году, но вышла на экраны только в 1987 – в этом же году на Международном кинофестивале в Локарно "Долгие проводы" были награждены премией FIPRESCI.





Как и все показы "Киевской недели критики", сеансы украинской программы представят критики-кураторы фестиваля – после просмотра зрителей ждет обсуждение фильма. Фильмы демонстрируются на языке оригинала с украинскими и английскими субтитрами.





В рамках фестиваля также запланирована программа дискуссионных встреч, посвященных кино: панельная дискуссия "Как Новый Голливуд изменил американское кино" и презентация третьего тома "Антологии украинской кинокритики 1920-х годов", организованная совместно с Национальным центром Александра Довженко.





На фестивале действует система абонементов, их стоимость – 350 (дневной) и 600 (полный) гривен. Продажа проходит на сайте фестиваля. Продажа билетов на отдельные сеансы будет открыта 10 октября.





Напомним, "Киевская неделя критики" пройдет в кинотеатре "Жовтень" с 24 по 30 октября 2019 года.



