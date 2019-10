В Стокгольме пройдет показ украинского кино

В Швеции состоится V фестиваль анимационного кино REX Animation Film Festival, на котором покажут анимационные фильмы для детей и взрослых от режиссеров со всей Европы, среди которых будут и украинские ленты.





Об этом сообщает Посольство Украины в Швеции на странице в фейсбуке.





"Украинский Институт в Швеции и Фестиваль анимационного кино "Рекс" приглашают Вас на ежегодное киномероприятие, которое пройдет в Стокгольме 31 октября – 3 ноября. Украинские анимационные ленты можно посмотреть в кинотеатре "Zita 2" (Birger Jarlsgatan, 37)", – написали представители Посольства Украины в социальных сетях.





Так, на фестивале покажут такие украинские ленты: Until It Turns Black Анастасии Фалилеевой в короткометражном блоке "Stop motion", фильм The Cord Александра Бубнова (15+) в короткометражном блоке "Families", Deep Love Никиты Лискова в короткометражном блоке "Sensibilities".