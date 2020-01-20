Фильм 1917 получил главную награду Гильдии продюсеров США

Гильдия продюсеров США назвала картину “1917“ лучшим фильмом 2019 года. На первенство в этой номинации также претендовали “Форд против Феррари“, “Ирландец“, “Джокер“.

18 января в Hollywood Palladium в Лос-Анджелесе состоялась 31-я церемония вручения наград Гильдии продюсеров Америки (PGA). Британский драматический фильм “1917“ Сэма Мендеса о Первой мировой войне получил главную награду, сообщается в Twitter.





Фильм “1917“ повествует о событиях Первой мировой войны. В центре сюжета — два молодых солдата, которым поручена задача по спасению тысяч солдат. Мировая премьера картины состоялась 4 декабря в Великобритании.



На приз Лучший фильм также претендовали картины Ирландец Мартина Скорсезе, Паразиты Пон Чжун Хо, Однажды в... Голливуде Квентина Тарантино, Брачная история Ноа Баумбака, Джокер Тодда Филлипса. Эти фильма также являются главными претендентами на Оскар.

1917 рассказывает о двух солдатах, которым поручили пересечь вражескую территорию, чтобы доставить секретное сообщение и спасти 1,6 тысячи человек, в том числе, брата одного из героев. Фильм ранее получил главную награду премии Золотой глобус.



