Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
26.98
USD
24.30
RUB
0.40
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Кино
Новости кино
19 января 20, 21:25
Фильм 1917 получил главную награду Гильдии продюсеров США
кадр фильма
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Церемония награждения состоялась в Лос-Анджелеса.

Гильдия продюсеров США назвала картину “1917“ лучшим фильмом 2019 года. На первенство в этой номинации также претендовали “Форд против Феррари“, “Ирландец“, “Джокер“.

18 января в Hollywood Palladium в Лос-Анджелесе состоялась 31-я церемония вручения наград Гильдии продюсеров Америки (PGA). Британский драматический фильм “1917“ Сэма Мендеса о Первой мировой войне получил главную награду, сообщается в Twitter.

Фильм “1917“ повествует о событиях Первой мировой войны. В центре сюжета — два молодых солдата, которым поручена задача по спасению тысяч солдат. Мировая премьера картины состоялась 4 декабря в Великобритании.

На приз Лучший фильм также претендовали картины Ирландец Мартина Скорсезе, Паразиты Пон Чжун Хо, Однажды в... Голливуде Квентина Тарантино, Брачная история Ноа Баумбака, Джокер Тодда Филлипса. Эти фильма также являются главными претендентами на Оскар.

1917 рассказывает о двух солдатах, которым поручили пересечь вражескую территорию, чтобы доставить секретное сообщение и спасти 1,6 тысячи человек, в том числе, брата одного из героев. Фильм ранее получил главную награду премии Золотой глобус.


Фильм в украинский прокат выйдет 30 января. 
bigmir.net
Ещё по теме:
Остросюжетная пересортица: о фильме "Кокаиновый барон"
Independent составил рейтинг лучших рождественских фильмов
В Украине запускают новый онлайн-кинотеатр
В Украине снимут фильм о крушении боинга МН17 на Донбассе
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Netflix снимет фильм о побеге Карлоса Гона из Японии
noimageDisney переименует киностудию 20th Century Fox
Лента новостей