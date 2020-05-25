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25 мая 20, 15:19
Третья часть "Мира Юрского периода" не станет последней
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Пока неизвестно, повлияет ли эта остановка на дату премьеры картины, которая намечена на 10 июня 2021 года.
Съемки третьей части "Мира Юрского периода" и шестой части франшизы под названием "Мир Юрского периода: Власть" стартовали в феврале этого года, но из-за пандемии коронавируса в конце марта были приостановлены.

Сюжет триквела держится в секрете. Но предполагается, что героям предстоит разбираться с последствиями событий второго фильма, где вывезенные с умирающего острова динозавры обрели свободу. И теперь живут по соседству с человечеством.

Продюсер картины Фрэнк Маршал в интервью Collider сказал: 

Нет, мы не собираемся снимать конец истории. Скорее фильм даст старт новой эре. Динозавры попали на материк и стали частью нашего мира. Думаю, они будут с нами в течение достаточно долгого времени.

Но в каком виде продолжит существовать франшиза, Маршал не сообщил. Возможно, зрителей ждет не седьмой фильм, а сериал для телевидения. Такие слухи появились после начала съемок триквела, когда часть съемочной группы видели в канадском Ванкувере, где они присматривали место для натурных съемок. Из-за остановки процесса производства фильма осталось неизвестным, делали ли они это для нынешнего проекта или уже готовились к следующему.


Источник: https://telegraf.com.ua/
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