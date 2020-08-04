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4 августа 20, 10:30
Леонардо Ди Каприо будет разрабатывать контент для Apple
Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
Компания актера Леонардо Ди Каприо "Appian Way" подписала контракт с технологическим гигантом. В соответствии с этим договором, продюсерская компания, которой он руководит вместе с Дженнифер Дэвиссон, будет разрабатывать новые сериалы и фильмы для Apple.
В отличии от остальных контрактов с Warner Bros и Paramount Pictures, здесь упор будет сделан именно на телевизионных проекты.
Компания Apple заплатит около 200 миллионов долларов в съемки картины "Убийцы лунного цветка", которую снимут по книге Дэвида Гранна. Этот фильм снова объединит Леонардо Ди Каприо с режиссером Мартином Скорсезе.
Ранее, стало известно, что актер Леонардо Ди Каприо выступит продюсером нового сериала, который будет основан на книге Олдоса Хаксли.
Источник: https://telegraf.com.ua/