Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
32.66
USD
27.77
RUB
0.38
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Кино
Новости кино
4 августа 20, 10:30
Леонардо Ди Каприо будет разрабатывать контент для Apple
Леонардо Ди Каприо
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Актер Леонардо Ди Каприо, точнее его студия Appian Way, заключили эксклюзивный контракт с Apple
Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Компания актера Леонардо Ди Каприо "Appian Way" подписала контракт с технологическим гигантом. В соответствии с этим договором, продюсерская компания, которой он руководит вместе с Дженнифер Дэвиссон, будет разрабатывать новые сериалы и фильмы для Apple.

В отличии от остальных контрактов с Warner Bros и Paramount Pictures, здесь упор будет сделан именно на телевизионных проекты.

Компания Apple заплатит около 200 миллионов долларов в съемки картины "Убийцы лунного цветка", которую снимут по книге Дэвида Гранна. Этот фильм снова объединит Леонардо Ди Каприо с режиссером Мартином Скорсезе.

Ранее,  стало известно, что актер Леонардо Ди Каприо выступит продюсером нового сериала, который будет основан на книге Олдоса Хаксли. 


Источник: https://telegraf.com.ua/
Ещё по теме:
Леонардо ДиКаприо может сыграть президента США
Леонардо ДиКаприо хочет стать продюсером ситкома
День рождения Леонардо Ди Каприо: ТОП-10 ролей. фото, видео
Леонардо Ди Каприо лишился подаренного Оскара
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Появился трейлер фильма "Честный вор" с Лиамом Нисоном.ВИДЕО
noimageНовый сезон сериала "Фарго" обзавелся тизером (Видео)
Лента новостей