Какое кино мы будем смотреть в новом телесезоне?

В осеннем телесезоне, который уже может похвастаться новыми кинопроектами и шоу, нас ждет немало сюрпризов. Сериалов телеменеджеры предлагают разных и под любое настроение. А еще там играют многие наши любимые актеры: Юрий Горбунов, Владимир Горянский,Никита Панфилов, Антонина Хижняк, Ада Роговцева, Наталка Денисенко, Лилия РебрикОстап Ступка, Георгий Делиев, Екатерина Кистень, Дмитрий Суржиков, Ольга Гришина… Продолжать список можно еще долго, поэтому лучше присматривайтесь, что будете смотреть в ближайшее время по "ящику".

11 сентября на СТБ состоится премьерный показ первых 4 серий нового детективного сериала "След". В них зрители узнают, как сформировалась ОСА ("Особлива слідча агенція"). А с 14 сентября уже можно будет следить за раскрытием разных преступлений сотрудниками высокотехнологичной организации. Каждая серия – новое запутанное дело.

По сюжету структура "ОСА" объединяет уникальных специалистов разных областей: патологоанатома, баллиста, аналитика, оперативников, лаборантов, детективов, айтишников. Под руководством главы организации Ольги Сергеевны Косач (коллеги прозвали ее "оса") они проводят весь спектр сложных экспертиз, исследований и оказывают помощь полиции в раскрытии самых тяжких преступлений.

В главных ролях: Татьяна Кравченко, Борис Георгиевский, Богдан Рубан, Алексей Суровцев, Антонина Хижняк, Елена Вознесенская, Альбина Перерва, Александр Боднар.

События в 12-серийной киноисторииразвиваются с 1914-го по 2014 год. Сто лет истории обычной украинской семьи – сто лет скитаний, преследований, бед и борьбы за свободу. Шесть поколений семьи Козак станут свидетелями страшных событий, через которые пройдет страна от мировых и советских репрессий до Чернобыля и революций."Сага"

"Зрители увидят огромный кусок истории нашей страны, несколько поколений украинской семьи переживут на экране войны и революции, пройдут через личные испытания, будут любить, ненавидеть, предавать и исправлять собственные ошибки, но останутся семьей", - рассказывает главный продюсер департамента кино сериального производства канала "Украина" Наталья Стрибук.

В фильме снялись около 300 актеров, среди которых Ада Роговцева, Наталка Денисенко, Дарья Плахтий, Александра Люта, Лилия Цвеликова, Игорь Пазич, Григорий Бакланов, Яков Кучеревский, Николай Боклан, Алина Коваленко, Юрий Дьяк.

Ада Роговцева во время съемок сериала "Сага". Фото: канал "Украина"

Второй сезон остросюжетного сериала смотрите на "2+2" осенью. Несмотря на постоянные споры и недопонимания, сводные братья Киреевы продолжат работать в одном отделе полиции и раскрывать сложные криминальные дела. Узнав, кто стоит за убийством их общего отца, Киреевы ненадолго ставят точку в конфликте и начинают новое расследование. В погоне за убийцей главные герои даже не подозревают, что в руках негодяя сверхмощное оружие, а малейшая ошибка может не только стоить им жизни, а поставит под угрозу судьбу всего человечества.

В главных ролях этой 12-серийной истории снялись Эрик Абрамович, Сергей Деревянко, Наталья Бабенко, Петр Крылов, Федор Гуринец, Виктор Сарайкин, Зоряна Марченко, Анна Васильева.

Осенью "1+1" покажет премьеру нового сезона фильма "Великі Вуйки", который выйдет под названием "Великі Вуйки. Вдома краще".

После того как гуцульская делегация в составе Ивана Петрука, Боди, Штефко и Василия Микитюка в столице добилась строительства в Великих Вуйках дороги, частный инвестор построил отель, и деревня вот-вот может стать европейским курортом.

"Неожиданно будут развиваться отношения Ирки и Штефко. Но особенно зрителям придется поволноваться за будущее моего персонажа Ивана и его избранницы Галины, роль которой исполняет Надежда Мейхер, - говорит креативный продюсер и актер проекта Юрий Горбунов. - Они строят свою семью уже в Великих Вуйках, а столичной женщине Галине к простым сельским условиям нужно еще привыкнуть".

Во втором сезоне украиноязычной комедии снимаются уже знакомые зрителям актеры: Юрий Горбунов, Владимир Горянский, Назар Заднепровский, Лилия Ребрик, Владимир Николаенко, Наталья Корецкая, Надежда Мейхер, Арам Арзуманян, Инна Приходько. Также в сериале появятся Тина Карольи Юрий Ткач.





"І будуть люди" 14 сентября на СТБ - премьера 12-серийного сериала "І будуть люди", снятого по одноименному роману украинского писателя Анатолия Димарова. События происходят на Полтавщине в бурные времена ХХ века: Первая мировая война, революция, приход советской власти. 12 эпизодов. 12 основных героев. 12 неординарных судеб. 1901. Полтавщина. Зажиточный крестьянин-вдовец Свирид Ивасюта берет в жены сироту Елену. В селе судачат об их неравном браке - красавица-невеста на 30 лет моложе мужа. Она почти ровесница его сына от первого брака - Оксена. Для помощи по хозяйству Свирид нанимает Василия Ганжу и поселяет его в своем доме. И между Ганжой и Еленой вспыхивает неудержимое чувство. Через год в семье рождается дочь. Но однажды проснувшись ночью, Свирид обнаруживает, что Елена и Ганжа сбежали из дома, забрав ребенка с собой. Вместе с сыном Оксеном он настигает беглецов и свершает расправу… Каждый из героев по-своему принимает происходящие события с точки зрения правды, но всех их объединяет одно – желание жить, любить и найти свое место в жизни. В ролях: Остап Дзядек, Акмал Гурезов, Елена Борозенец, Катерина Григоренко, Виктор Жданов, Константин Темляк, Александр Пискунов, Александр Мавриц, Макар Тихомиров, Анна Тамбова, Виталий Ажнов, Алина Костюкова, Игорь Колтовский. 12 эпизодов, 12 судеб – картина обещает быть непростой и трогательной. Фото: FILM.UA 12 эпизодов, 12 судеб – картина обещает быть непростой и трогательной. Фото: FILM.UA





"Доброволец" 6-серийный боевик от режиссера Ахтема Сеитаблаева–это история о крепкой мужской дружбе, благодаря которой боец ​​никогда не остается на поле боя один. Лента рассказываето бывшем добровольце АТО Дмитрии, который пытается адаптироваться к мирной жизни и одновременно раскручивает преступный сговор, чтобы предотвратить теракт. Патриотическую ленту, спродюсированную Игорем Кондратюком, на ICTV покажут в октябре. В ролях: Олег Шульга, Сергей Деревянко, Александр Пожарский, Олег Волощенко, Андрей Мостренко, Денис Гранчак, Роман Мацюта, Мария Пашкурова, Ольга Олексий. "Выходите без звонка-3" 7 сентября на канале "Украина" состоится премьера третьего сезона 40-серийного детективного сериала "Выходите без звонка". В продолжении истории героев ждут новые испытания, раскрытия драматических тайн и опасные приключения.В этом сезоне в раскрытии криминальных историй таксисту Богдану помогают новые персонажи: молодой правоохранитель Тарас и начальник следственного отдела майор Олег Соломах. В сериале снялись Роман Семисал, Светлана Шекера, Василий Баша, Игорь Пазич, Денис Роднянский, Мария Смолякова, Владимир Филатов. Роман Семисал по-прежнему в деле. Фото: канал "Украина" Роман Семисал по-прежнему в деле. Фото: канал "Украина"





"Родня" Среди премьер "1+1" - еще один комедийный сериал "Родня". Главный герой Артем возвращается в родной маленький городок после 10 лет жизни в столице. За все время он ни разу не наведывал семью и любимую девушку, которую когда-то обещал забрать в столицу. Теперь Артем приехал на родину по заданию шефа, который хочет на месте Дома культуры построить торговый центр. В родном городке главного героя ждет множество приключений и испытаний, встречи с семьей, друзьями и первой любовью, а также переосмысление жизненных приоритетов и настоящих ценностей. Роли в сериале исполняют актеры Инна Приходько, Евгений Ламах, Елена Узлюк, Гавриил Федотов, Валерий Астахов, Алексей Череватенко, Леся Самаева, Алексей Смолка, Елена Оларь, Екатерина Кистень. "Первые ласточки. Зависимые" В конце 2020 года на Новом канале выйдет 8-серийный сериал "Первые ласточки. Зависимые". Это второй сезон"Первых ласточек", но с абсолютно новой историей, новыми персонажами и новыми остросоциальными проблемами. "Мы первыми в Украине решили создать сериал-антологию. Для меня это риск, потому что зритель будет ждать новых героев. К такому формату у нас пока не привыкли, но мы планируем потихоньку приучить зрителей к новым решениям", - говорит шоураннер сериала Женя Туник. Хотя персонажи сериала "Первые ласточки. Зависимые" и новые, большинство из ролей сыграют актеры из первого сезона- Александр Рудинский, Максим Девизоров, Максим Самчик, Олег Гоцуляк, Таисия Щурук, Александр Бегма, Виктория Литвиненко. Что касается новеньких, это - Анастасия Пустовит (известная по главных ролях в фильме "Когда падают деревья" и сериале "Тайны") и Анастасия Рула (сыграла главную роль в сериале "С волками жить…"), а также - Виталий Салий, Роман Ясиновский и Елена Стефанская. "Первые ласточки" возвращаются – с новым сюжетом и героями. Фото: Новый канал "Первые ласточки" возвращаются – с новым сюжетом и героями. Фото: Новый канал





"Цвет страсти" Осенью на СТБ состоится премьера сериала под рабочим названием "Цвет страсти". По сюжету, юная Даша по лживому обвинению в убийстве попадает под следствие. Все улики против нее, девушке грозит длительное заключение, а безденежье и непутевая мать не дают никакой надежды на помощь толковых адвокатов. Но дело попадает к молодому следователю Андрею Потапенко, и тот заставляет Дашу поверить, что справедливость и честный суд существуют. Неожиданно для самого себя следователь понимает, что девушка ему не безразлична. Потапенко помолвлен, он человек долга, поэтому пугается неожиданно свалившегося на него чувства. Под давлением семьи невесты он отказывается вести это дело. Девушка должна отбыть 10 лет в заключении. Через некоторое время Андрей попытается все исправить, но Даша уже вычеркнула его из своей жизни… В ролях: Юрий Фелипенко, Анна Сердюк, Полина Калмыкова, Виктория Литвиненко, Даша Легейда, Светлана Зельбет, Лариса Руснак, Екатерина Тышкевич, Екатерина Варченко. "Казаки. Абсолютно лживая история" Да-да-да, главная сериальная премьера от ICTV состоится уже этой осенью. Костюмированная лента расскажет о приключениях казаков в XVIвеке. Главный герой Иван похищает драгоценности у московского царя, чтобы выкупить мать из турецкого плена. Среди награбленного оказывается и магическая серьга, которая делала царя непобедимым. Разгневанный владыка отправляет на поиски наглеца своего лучшего воина - беспощадного Федора. Скрываясь от преследователя, Иван теряет награбленное, а ценный артефакт попадает на Запорожскую Сечь. Теперь парню придется присоединиться к казакам, чтобы вернуть реликвию, спасти мать и не попасться в руки наемнику. В ролях: Юрий Дьяк, Андрей Исаенко, Михаил Гаврилов, Остап Ступка, Георгий Делиев, Михаил Кукуюк, Лариса Руснак. Историю о приключениях казаков мы увидим уже осенью. Фото: ICTV Историю о приключениях казаков мы увидим уже осенью. Фото: ICTV





"Ангелы" 16-серийный экшн выйдет на "2+2" осенью. Это история о работе элитного спецотряда в структуре МВД, главная задача которого – защита важных свидетелей. Универсальные агенты во главе с куратором Викторовичем каждый день выполняют сверхсекретные задания: перевозка ценных бумаг, охрана известных политиков, сопровождение свидетелей по особо важным делам, а также освобождение пленных. Вне работы они – обычные люди со своим прошлым, проблемами и мечтами, но на службе каждый из них становится ангел-хранителем, от бдительности и решительности которого зависит судьба клиента. Появление в отряде нового бойца – бывшего полицейского и по совместительству зятя Викторовича и одна неудачная спецоперация навсегда изменят жизнь "Ангелов". В главных ролях: Александр Пискунов, Алеся Романова, Глеб Михайличенко, Виталий Ажнов, Александр Пожарский, Антон Еремин, Анастасия Капинус, Сергей Фролов. Элитный спецотряд "Ангелы". Фото: "2+2" Элитный спецотряд "Ангелы". Фото: "2+2"





"Мой мужчина, моя женщина" Эта остросюжетная мелодрама под рабочим названием "Мой мужчина, моя женщина"выйдет на СТБ осенью. По сюжету, по вине Павла сгорает дом его клиента Сергея, сам он серьезно травмируется. Чтобы оплатить долг и спасти мужа от тюремного срока, Вера становится суррогатной матерью для бездетных Олега и Татьяны. Родив и с болью в душе отдав ребенка, Вера узнает, что Татьяна умерла. Олег умоляет Веру стать для дочки няней и на время переехать к нему… В главных ролях: Павел Вишняков, Дарья Егоркина, Прохор Дубравин, Олеся Власова, Людмила Загорская, Ксения Мишина, Павел Сова, Оксана Жданова, Екатерина Гулякова, Игорь Петрусенко. "Пес-5" 7 сентября в эфир ICTV выйдут новые сериипопулярного украинского детектива "Пес". Углавного героя Макса Максимова не ладилось на всех фронтах: уволили с работы, жена ушла к его лучшему другу и ему пришлось переехать жить к родителям, где он начал все чаще выпивать. В этот сложный период его спасла овчарка, которую Макс подобрал пораненной и выходил. Вскоре Максимова позвали работать вне штата в полицейском участке, и овчарка по кличке Пес стала главным его напарником. А в новом сезоне в первых же сериях ждите свадьбу. В ролях: Никита Панфилов, Михаил Жонин, Ольга Олексий, Андрей Саминин. "Виновата любовь" Режиссер Оксана Байракприступила к съемкам лирической комедии для СТБ под названием "Виновата любовь". …Ольга и Игорь развелись еще 15 лет назад из-за измены мужа, которую Ольга не смогла простить. С тех пор экс-супруги не виделись и ничего не знали о жизни друг друга. За эти годы Ольга так и не встретила достойного мужчину, не вышла замуж. И когда дочь Вероника заявила, что хочет познакомить маму и папу с родителями жениха, Ольга пришла в ужас: как же она, одинокая, встретится с бывшим, но все еще не забытым мужем и его молодой красивой женой! Неожиданно этот вопрос решила дочь Ольги – Ника. Она договорилась о роли маминого мужа с популярным певцом Владом, у которого работала стилистом. "СидорЕнко-СидорЕнко. Ремонт отношений" Ждите осенью на "1+1" второй сезон комедии "СидорЕнко-СидорЕнко. Ремонт отношений". Рома и Вова поступают в вузы и начинают взрослую жизнь, а Александр СидОренко не оставляет попыток снова стать богатым и успешным. О своем деле мечтают также Леся и Оля, однако слишком разные взгляды и вкусы женщин создают препятствия на пути к реализации задуманного. В новом сезоне семейного сериала "СидорЕнко-СидОренко" играют Дмитрий Суржиков, Олеся Власова, Валерий Швец, Ксения Вертинская, Лев Сомов, Евгений Шекера, Петр Ниневский, Полина Василина, Виктория Левченко, Темико Чичинадзе, Мирослава Филиппович, Ольга Дорощук. Также в проекте примут участие новые актеры, имена которых станут известны позже. СидорЕнко-СидорЕнко собрались ремонтировать свои отношения. Фото: "1+1" СидорЕнко-СидорЕнко собрались ремонтировать свои отношения. Фото: "1+1"



