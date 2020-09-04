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4 сентября 20, 10:12
Трейлер украинской исторической саги "И будут люди" (Видео)
И будут люди
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Представлен официальный трейлер исторического сериала "И будут люди".

Это эпическая драма и экранизация эпохального романа Анатолия Димарова, в основе которого - человеческие судьбы на рубеже исторических событий.

События разворачиваются на Полтавщине, а их хронология охватывает 1901-1932 гг. Сериал построен в форме саги и через призму жизни обычных людей показывает турбулентные этапы 20 века: первая мировая война, революция, приход советской власти. Каждый из героев по-своему встретил эти изменения, с точки зрения своей правды, но всех их объединяло одно — желание жить, любить и найти свое место в новом измерении истории.


"История драматических перемен, страстной любви и ценности человеческой жизни. О людях, которые жили сто лет назад, но так похожи на нас сегодняшних", - говорится в описании проекта. 

Премьера фильма "Номера" по пьесе Олега Семцова выйдет в ноябре

Сериал имеет 12 эпизодов, премьера ожидается 14 сентября на телеканале СТБ.
telegraf.com.ua
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