Трейлер украинской исторической саги "И будут люди" (Видео)

Это эпическая драма и экранизация эпохального романа Анатолия Димарова, в основе которого - человеческие судьбы на рубеже исторических событий.

События разворачиваются на Полтавщине, а их хронология охватывает 1901-1932 гг. Сериал построен в форме саги и через призму жизни обычных людей показывает турбулентные этапы 20 века: первая мировая война, революция, приход советской власти. Каждый из героев по-своему встретил эти изменения, с точки зрения своей правды, но всех их объединяло одно — желание жить, любить и найти свое место в новом измерении истории.



