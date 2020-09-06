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6 сентября 20, 09:23
В комедии "Поцелуй на миллион" сыграют Вирастюк и Астафьева
Вирастюк и Астафьева
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Режиссер Дмитрий Авдеев работает над романтической комедией "Поцелуй на миллион".

Уже в 8 сентября в Украине стартуют съемки новой романтической комедии "Поцелуй на миллион". Режиссером фильма с элементами роуд-муви выступит Дмитрий Авдеев, в нем ожидается появление самого сильного человека мира Василия Вирастюка и Даши Астафьевой, сообщается в пресс-релизе проекта.

По сюжету, молодой авантюрист в компании двух друзей бросается в погоню за "звездной" внучкой миллиардера, которая путешествует по Украине. Герой должен покорить сердце девушки и получить миллион в качестве "приданого". На пути парня становятся продюсеры звезды, непредвиденные обстоятельства, его друзья и собственные чувства.

"Мир сошел с ума. Вокруг происходит столько неожиданных и чаще всего негативных событий, что хочется прийти в кинотеатр, выдохнуть и повеселиться. А если веселиться с теми, кто живет рядом в Харькове, Одессе, Киеве, Каменце-Подольском, Карпатах или во Львове, становится вдвойне интереснее! Мы снимаем романтическую комедию с элементами роуд-муви о нашей молодежи, которая отправляется в путешествие по всей стране в поисках приключений, себя и конечно же настоящей любви!" - говорит режиссер Дмитрий Авдеев.

Главные роли в картине исполнят Елизавета Василенко и Влад Демиденко. Планируется, что фильм выйдет в прокат ко Дню влюбленных, 14 февраля.

Как сообщалось ранее, представлен официальный трейлер исторического сериала "И будут люди".
telegraf.com.ua
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