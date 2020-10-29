Вышел трейлер комедии о Тарасе Шевченко

Очень необычное прочтение получил образ знаменитого украинского поэта. В новом фильме Бесславные крепостные символа Украины сделали… самураем. Это следует из трейлера, представленного на YouTube-канале B&H Film Distribution Company.

А сам фильм сняли в жанре приключенческой экшн-комедии.

“Правила самурая просты: сражаться на двух мечах, тренироваться по половине дня и не нарываться на неприятности ради чувств. Но как выполнить хотя бы одно, когда твое имя Тарас Шевченко, твою девушку мучает поганец, а твой наставник бьет тебя, чтобы натренировать железную волю? Придется стать самураем за 2 дня: стрелять “по-македонски”, быстро бегать и, наконец, перестать глазеть на гейш”, - говорится в описании картины.

Режиссером ленты выступил Роман Перфильев. Роли в фильме исполнили Роман Луцкий, Сергей Стрельников, Яков Ткаченко, Ген Сето, Екатерина Слесарь, Андрей Борис, Андрей Малинович.

События разворачиваются в 1844 году. Молодой Тарас Шевченко (Роман Луцкий) томится в крепостном праве. Скрываясь от злого императора, в Украину попадает японский самурай. Познакомившись поближе с Тарасом, он решает научить его боевым искусствам. Теперь парню нет смысла бежать из крепостничества. Он готов посмотреть врагу в глаза и биться до последней капли крови. Врага крови, конечно, а не своей.



