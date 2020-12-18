Анимационный фильм "Гол" вышел в украинский прокат

Фильм британского режиссера Тревора Харди рассказывает о маленьком кроте Манго, который вот-вот должен выйти на работу шахтером в рудник своего отца. Но Манго не очень хочется работать в шахте: он мечтает стать профессиональным футболистом и сыграть на Кубке дикой природы по футболу.





В Украине лента была впервые показана в рамках конкурсной программы международного фестиваля искусства кино для детей и подростков "Чилдрен Кинофест". Этот анимационный фильм – мотивирующая история о настойчивости на пути к мечтам, на первый взгляд недостижимым.





Фильм вышел в украинский прокат 17 декабря.



