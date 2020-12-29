10 фильмов в жанре фэнтези для новогодних выходных

Поэтому предлагаем 10 лент в жанре фэнтези, которые позволят поверить в сказку.





Фантастические звери и места их обитания





Да, мы сначала обещали без Гарри Поттера, но не упомянуть его приквел не смогли. События этого фильма происходят за 65 лет до начала основной саги о мальчике-волшебнике.





Главным героем ленты является магизоолог Ньют Скамандер, который приезжает в Нью-Йорк с полным чемоданом магических существ, одно из которых ускользает из него во время митинга на площади. Случайным свидетелем чар становится магл Якоб Ковальский, который так же случайно путает чемодан Ньюта со своим.





Еще одной угрозой, нависшей над волшебным миром, является мощный темный маг Гелерт Гриндельвальд.





Режиссер: Дэвид Йетс





Главные роли: Эдди Редмэйн, Кэтрин Уотерстон, Дэн Фоглер, Колин Фаррелл, Элисон Судол.





Рейтинг IMDb: 7,3





Красавица и Чудовище





Лента является ремейком одноименного анимационного фильма от компании Walt Disney Animation Studios, основанного на сказке Жанны Мари Лепренс де Бомон.





В отдаленном замке живет принц Адам, которого зачаровали за плохой характер, и теперь он вынужден находиться в облике чудовища. Чары спадут, только если чудовище полюбят, и само оно научится любить.





Однажды в замок попадает мужчина, который заблудился. На его поиски отправляется его дочь Белль.





Режиссер: Билл Кондон





Главные роли: Эмма Уотсон, Дэн Стивенс, Люк Эванс, Джош Гед, Кевин Клайн.





Рейтинг IMDb: 7,1





Аладдин





Фильм является адаптацией одноименного анимационного фильма компании Disney 1992 года, который основан на арабской сказке Тысяча и одна ночь.





Сюжет ленты разворачивается в загадочном городе под названием Аграба, где и живет главный герой, местный вор Аладдин, со своей обезьяной Абу. Случайная встреча воришки с принцессой Жасмин вселила в сердце парня любовь.





Между тем великий визирь Джафар хочет сбросить отца Жасмин с трона. Он вместе со своим домашним попугаем и шпионом Яго ищет волшебную лампу, спрятанную в Пещере чудес, которая исполнит три его желания.





Режиссер: Гай Риччи





Главные роли: Мена Масуд, Наоми Скотт, Уилл Смит, Марван Кензари, Назим Педрад.





Рейтинг IMDb: 7,0





Лемони Сникет: 33 несчастья





Это детский фильм, являющийся экранизацией книжной серии 33 несчастья, которую написал Дэниэл Гендлер под псевдонимом Лемони Сникет.





В один пасмурный день твое детей семьи Бодлер — Вайолет, Клаус и Санни — теряют в пожаре своих любящих родителей и дом. Они оказываются на попечении своего дальнего родственника графа Олафа.





Впоследствии становится известно, что Олаф никакой не граф, а злой гений, актер и мастер переодеваний, стремящийся завладеть наследством несчастных детей.





Режиссер: Брэд Силберлинг





Главные роли: Джим Керри, Эмили Браунинг, Лиам Эйкен, Мерил Стрип, Джуд Лоу.





Рейтинг IMDb: 6,8





Алиса в Стране чудес





Экранизация одноименной книги Льюиса Кэрролла Тимом Бертоном стала шестым фильмом в истории кинематографа, кассовые сборы которого превысили $1 млрд.





По мнению режиссера, Страна чудес — это совсем не то веселое и яркое место, каким его описывает автор книги. Это мрачный мир, в котором растут огромные поганки и страшные кривые деревья. Поэтому Бертон изменил сюжет, но оставил атмосферу детской сказки.





Режиссер: Тим Бертон





Главные роли: Джонни Депп, Миа Васиковска, Хелена Бонэм Картер, Энн Хэтэуэй, Стивен Фрай.





Рейтинг IMDb: 6,4





Зачарованная





В центре сюжета классическая диснеевская принцесса, которая вопреки своей воле попадает из нарисованной сказки в реальный мир, а именно — в Нью-Йорк. Злая королева превращает ее в живую девушку, но с детскими и несколько сказочными представлениями о привычных мелочах.





Волею судьбы она встречается с мужчиной по имени Роберт и его дочерью. Параллельно из сказочной страны прекрасный принц мчится ее спасать на Манхэттен. А еще в фильме есть очень остроумный бурундук Пип, который тоже оказывается в реальности.





Режиссер: Кевин Лима





Главные роли: Эми Адамс, Патрис Демпси, Джеймс Марсден, Тимоти Сполл, Идина Мензел.





Рейтинг IMDb: 7,0





Мэри Поппинс возвращается





История разворачивается через 20 лет после событий первого фильма. В центре сюжета уже взрослые Джейн и Майкл Бэнкс, которые давно забыли, что такое мечтать и наслаждаться жизнью.





Немного красок и магии в серые будни добавляет женщина, которая всегда приходит вовремя — Мэри Поппинс. Она заручится поддержкой своей кузины Топси и оптимистического фонарщика Джека.





Режиссер: Роб Маршалл





Главные роли: Эмили Блант, Лин-Мануэль Миранда, Бен Уишоу, Эмили Мортимер, Джули Уолтерс.





Рейтинг IMDb: 6,7





Золушка





Фильм основан на сказке Золушка Шарля Перро и является кинематографическим переосмыслением диснеевского мультфильма 1950 года.





В центре сюжета девушка по имени Элла. Ее отец во второй раз женится, а Элла, стремясь поддержать своего отца, приветствует в доме свою мачеху леди Тремейн и ее дочерей.





Когда отец умирает, девушка понимает, что ее мачеха и сводные сестры — плохие люди. На смену хорошему настроению пришел рабский труд, но судьбоносной для нее становится встреча со старушкой, которая предоставляет Элле шанс попасть на королевский бал.





Режиссер: Кеннет Брана





Главные роли: Лили Джеймс, Кейт Бланшетт, Ричард Мэдден, Хелена Бонэм Картер, Нанси Анози, Стеллан Скарсгорд.





Рейтинг IMDb: 6,9





Чудо на 34-й улице





Маленькие дети искренне верят в чудеса и всегда ждут очаровательного праздника в году. А шестилетняя Сьюзан, у которой нет папы, не верит, что Санта Клаус — настоящий волшебник. Мама давно открыла девочке его секрет.





Она, как и все дети, составляет для Санты свой Рождественский список, хотя не рассчитывает получить желанные подарки. Настоящее чудо происходит после встречи с Санта Клаусом в нью-йоркском универмаге.





Режиссер: Лес Мэйфилд





Главные роли: Ричард Аттенборо, Элизабет Перкинс, Дилан МакДермотт, Дж. Т. Уолш, Джеймс Ремар.





Рейтинг IMDb: 6,5





Век Аделин





После Первой мировой войны девушка по имени Аделин стала участницей необычного события. В результате автомобильной аварии она попала под электрический разряд и перестала стареть.





Теперь, когда ей исполняется 100 лет, она остается такой же красивой и молодой. Ее дочь уже постарела, но сама Аделин до сих пор не может встретить своего человека, который бы понял ее историю. Все меняет случайная встреча с филантропом Эллисом Джонсом.





Режиссер: Ли Толанд Кригер





Главные роли: Блейк Лайвли, Михиель Гаушман, Кэти Бейкер, Харрисон Форд, Эллен Берстин.





Рейтинг IMDb: 7,2



