Топ-7 рождественских украинских фильмов

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«Дивне Різдво»/ «Странное Рождество»





«Странное Рождество» — украинский комедийный двухсерийный телевизионный фильм 2006 года, снятый по мотивам известной комедии американского драматурга Джона Патрика «Странная миссис Сэвидж».





Ключевые роли в картине сыграли Барбара Брыльска, Лия Ахеджакова, Владимир Горянский, Богдан Ступка, Ольга Сумская.





«Тепер я буду любити тебе»





«Теперь я буду любить тебя» - украинско - грузинский романтический комедийный фильм 2015 года. Фильм рассказывает о рестораторе по имени Мишель, который после ухода жены накануне Рождества, попадает в разнообразные приключения.





«Пекельна Хоругва, або Різдво Козацьке»





«Пекельна Хоругва, або Різдво Козацьке - украинский художественный фильм-сказка 2019 года от режиссера Миши Кострова, основанный на сказке Сашка Лирника «О старом казаке, рождественском черте, четырех углах и казацком роде». Фильм-сказка перенесет героев во времена Запорожской Сечи в лапы черта.





«Вечера на хуторе близ Диканьки»





«Вечера на хуторе близ Диканьки» - украинский телемюзикл, поставленный по мотивам гоголевской «Ночи перед Рождеством». Режиссер Семен Горов собрал вместе звезд украинской и российской сцены, чтобы передать колорит украинских праздников.





«Только чудо»





«Только чудо» - это первый украинский фильм в стиле новогоднего фэнтези. В центре ее сюжета находятся юноша Северин и его сестричка Аника. Их отец борется со страшной болезнью. Чтобы вылечить его, дети отправляются в опасное путешествие за лекарством.





«Приключения S Николая»





«Приключения S Николая» - украинская новогодняя комедия 2020 года. Картина расскажет о приключениях брата и сестры, которые остались одни дома, в Карпатских горах. В этот момент к ним в дом врывается вор, переодетый в костюм святого Николая.





"Ангелы чудятся"





Фронтмен группы Dzidzio Михаил Хома одну из своих корометражек посвятил рождественским приключениям. В фильме Дзидзьо вместе с Лесиком и Юликом колядуют в сельских домах, якобы собирая деньги на церковь. Однако на самом деле у них другие намерения.



