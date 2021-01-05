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5 января 21, 13:21
Топ-7 рождественских украинских фильмов
Тепер я буду любити тебе
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Помимо уже традиционных рождественских фильмов "Один дома", "Ирония судьбы…" в новогодние и рождественские праздники стоит обратить внимание и на украинское кино.
Приятного просмотра!

«Дивне Різдво»/ «Странное Рождество»

«Странное Рождество» — украинский комедийный двухсерийный телевизионный фильм 2006 года, снятый по мотивам известной комедии американского драматурга Джона Патрика «Странная миссис Сэвидж».

Ключевые роли в картине сыграли Барбара Брыльска, Лия Ахеджакова, Владимир Горянский, Богдан Ступка, Ольга Сумская.

«Тепер я буду любити тебе»

«Теперь я буду любить тебя» - украинско - грузинский романтический комедийный фильм 2015 года. Фильм рассказывает о рестораторе по имени Мишель, который после ухода жены накануне Рождества, попадает в разнообразные приключения.

«Пекельна Хоругва, або Різдво Козацьке»

«Пекельна Хоругва, або Різдво Козацьке - украинский художественный фильм-сказка 2019 года от режиссера Миши Кострова, основанный на сказке Сашка Лирника «О старом казаке, рождественском черте, четырех углах и казацком роде». Фильм-сказка перенесет героев во времена Запорожской Сечи в лапы черта.

«Вечера на хуторе близ Диканьки»

«Вечера на хуторе близ Диканьки» - украинский телемюзикл, поставленный по мотивам гоголевской «Ночи перед Рождеством». Режиссер Семен Горов собрал вместе звезд украинской и российской сцены, чтобы передать колорит украинских праздников.

«Только чудо»

«Только чудо» - это первый украинский фильм в стиле новогоднего фэнтези. В центре ее сюжета находятся юноша Северин и его сестричка Аника. Их отец борется со страшной болезнью. Чтобы вылечить его, дети отправляются в опасное путешествие за лекарством.

«Приключения S Николая»

«Приключения S Николая» - украинская новогодняя комедия 2020 года. Картина расскажет о приключениях брата и сестры, которые остались одни дома, в Карпатских горах. В этот момент к ним в дом врывается вор, переодетый в костюм святого Николая.

"Ангелы чудятся"

Фронтмен группы Dzidzio Михаил Хома одну из своих корометражек посвятил рождественским приключениям. В фильме Дзидзьо вместе с Лесиком и Юликом колядуют в сельских домах, якобы собирая деньги на церковь. Однако на самом деле у них другие намерения.

Источник: https://telegraf.com.ua/
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