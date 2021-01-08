7 премьер января, которые вам не захочется пропустить

Январь встретит нас несколькими теплыми премьерами семейных фильмов. Но учитывая громкие новинки его можно считать месяцем триллеров. Ведь на экраны выйдет сразу несколько картин, которые будут держать вас в напряжении до последней минуты. Какие фильмы точно не стоит пропускать-смотрите в нашей подборке.





"Бывшая с того света"

Жанр: фантастическая комедия

Дата выхода: 28 января





Британская комедия ситуаций, основанная на одноименной пьесе 1941 года о любви, поисках вдохновения и спиритуализме.





Главный герой – сценарист, который непросто переживает смерть жены и впадает в творческий кризис. За поисками выхода из положения он обращается к спиритуализму – очень популярному в 20 веке развлечению. Могучая медиум в исполнении Джуди Денч делает так, что мужчина теперь может с ней общаться. Правда, это все не очень нравится его нынешней жене. Хотя все это было ее идеей.





"Дьявол в деталях"

Жанр: триллер, криминал

Дата выхода: 28 января





Джаред Лето, Рами Малек, Дензел Вашингтон – вот вам три причины посмотреть этот фильм. Лента расскажет нам о двух копах, охотящихся на серийного убийцу. Вашингтон играет заместителя шерифа Джо "Дик" Дикона, которого отправляют в Лос-Анджелес для обычного сбора улик, но он оказывается затянутым в расследование убийства, над которым работает персонаж Малека – сержант Джим Бакстер.





Потенциального подозреваемого сыграл Джаред Лето, но настроение истории резко изменится, когда начнут раскрываться тайны темного прошлого Дика.





"Новости со всего мира"

Жанр: вестерн, драма

Дата выхода: 7 января





Сюжет этого неовестерна довольно прост. Том Хэнкс играет странствующего читателя – человека, который путешествует из города в город, из штата в штат и рассказывает людям истории о различных событиях и людях, о которых слышал или встречал на своем пути. В одном из странствий он наталкивается на потерянную маленькую девочку. Она не говорит по-английски и даже не знает своего имени.





Главная миссия героя – доставить девочку к ее живым родственникам, по дороге попадая в приключения, неприятности и регулярно ставя свою жизнь под риск. Потому что оказывается, что на девочку охотятся люди, знакомство с которыми бывает слишком коротким.





"355"

Жанр: шпионский боевик

Дата выхода: 15 января





Сценарист Саймон Кинберг, наиболее известный по сценарию к "Мистеру и миссис Смит" с Анджелиной Джоли и Брэдом Питтом, не слишком удачно показал себя как режиссер. Его постановочный дебют – "Люди Икс: Темный Феникс" стал разочарованием для критиков, зрителей и даже фанатов. В этом году исправлять ситуацию режиссер будет шпионским триллером с участием Джессики Честейн, Даян Крюгер, Люпиты Нионго и Пенелопы Круз. Они объединятся в команду международных шпионов. Миссия – спасти Землю от угрозы Третьей мировой. А номер 355 – кодовое название их команды.





"Пик страха"

Жанр: триллер, ужасы

Дата выхода: 28 января





Один из самых ожидаемых хорроров месяца, снятый в копродукции Украиной, США и Испанией. Язык оригинала – английский, в главной роли – украинка Иванна Сахно.





Лента является дебютной для украинского режиссера Станислава Капралова и расскажет о молодой паре, решившей провести отпуск в Грузии. Миа и Макс любят фрирайд. Это увлечение приводит их к одинокому отелю в сердце заснеженных грузинских гор. Администратор заведения предупреждает молодых людей о некоторых нюансах отдыха и просит их не уезжать от отеля далеко и не пользоваться некоторыми горными трассами для сноубординга. Нарушение оговорок приводит к непредсказуемым последствиям.





"Все будет ок!"

Жанр: комедия

Дата выхода: 28 января





Главная героиня Лиза удивительным образом вместо заработков в Польше, куда планировала поехать, оказывается в Буковеле. У Лизы нет денег и вещей. Горнолыжный курорт в картине – это место, где случаются новогодние чудеса и разные неожиданности. Здесь главная героиня найдет и любовь, и настоящую дружбу.





"Охотник на монстров"

Жанр: экшн, фантастика

Дата выхода: 28 января





Мила Йовович выступает в привычном для себя амплуа – борца с неизвестным и потусторонним. И это неудивительно, ведь над разработкой фильма работали создатели культового "Дома зла".





"Охотник на монстров" является экранизацией одноименной серии игр от компании Capcom. Кроме Йовович, в фильме заявлено участие Рона Перлмана, прежде всего, известного исполнением главной роли в дилогии "Хеллбой".



