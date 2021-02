Педро Паскаль из Мандалорца сыграет в сериале The Last of Us

The Last of Us ("Одни из нас") - одна из тех игровых франшиз, которые всегда казались идеальными для телеадаптации. Игроки на PlayStation однозначно считают эту игру самой лучшей на консоли от Sony благодаря сюжету, который может вызвать слезу, и кинематографическим сценам, сообщает Deadline.

Телеканал HBO, ответственный за сериал "Игра престолов", принимает вызов и собирается снять по видеоигре сериал. Теперь мы знаем, кто сыграет главную роль Джоэла – это сам мандалорец Педро Паскаль.

Педро Паскаль в роли харизматичного Оберина Мартелла в сериале "Игра Престолов"

Более того, по сюжету видеоигры девочку Элли будет играть Белла Рэмси – еще одна выпускница "Игры престолов".

Паскаль тоже засветился в "Игре престолов" в роли харизматичного Оберина Мартелла, также известного как Красная Змея, до того, как сер Грегор Клиган вырвал ему глаза и расколол череп, как перезрелую дыню.

Белла Рэмси в том же сериале великолепно сыграла небольшую роль Лианны Мормонт, которая была убита Ледяным гигантом в последнем сезоне.

Белла Рэмси

Однако не стоит забывать, что слова "адаптация видеоигры", будь то на телевидении или кино, часто вызывают содрогание у тех, кто их слышит – большинство таких проектов проваливались в прокате.

С другой стороны, HBO имеет репутацию производителя высококачественных программ. Так что надежда на качественный сериал есть.

В прошлом году было объявлено, что Йохан Ренк и Крейг Мазин, которые оба были задействованы в прекрасном мини-сериале о Чернобыле, выступят в роли режиссера "Одни из нас" (пилотный эпизод) и соавтора сценария соответственно. Чернобыль оказался одним из пяти лучших шоу всех времен, оцененых по рейтингу IMDB.

Нил Дракман, сценарист первой части игры "Одни из нас" и соавтор сиквела, также будет работать над сценарием HBO.

Согласно официальному синопсису сериала, история, действие которой происходит через 20 лет после того, как современная цивилизация была разрушена вирусом, превращающим людей в зомби, сосредотачивается на отношениях между Джоэлом, контрабандистом в постапокалиптическом мире, и Элли, подростком, который является ключом к лекарству от смертельной пандемии.

Педро Паскаль и его игровой персонаж Джоэл из The Last of Us

Джоэл, ожесточенный выживший, нанят, чтобы вывести 14-летнюю девочку из жесткой карантинной зоны. То, что начиналось с небольшой работы, вскоре становится жестоким, душераздирающим путешествием через страну, которая раньше называлась США.

Дата выхода сериала пока не называется.

