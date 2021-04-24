Marvel представит нового Капитана Америку

По сведениям издания Comc Book, в первом из них, который, вероятнее всего, получит название "Первый мститель 4", костюм и щит супергероя окончательно перейдет к Энтони Маки, ранее игравшему Сокола.





Что касается второго, то в нем на экраны вернется Стив Роджерс в исполнении Криса Эванса. Пока неизвестно, будет ли это полноценный сольный фильм, действие которого происходит в другом временном промежутке, или же "менторский", в котором Роджерс появится лишь как наставник нового Капитана или других героев.





Информация о возможном возвращении Эванса появилась из в январе 2021 года, но тогда и сам актер и глава студии Marvel Кевин Файги поспешили опровергнуть ее.





Напомним, что после выхода фильма "Мстители 4: Финал", ставшего одним из самых кассовых в истории, Крис Эванс заявлял, что "повесит щит Капитана на стену", а Marvel явно дала понять, что эстафету примет персонаж Энтони Маки. Однако, вероятнее всего, с развитием киновселенной в том числе и в телевизионном формате была выработана новая концепция.



