Олег Боднарчук раскритиковал Тину Кароль за ее речь на YUNA

Продюсер и режиссер Олег Боднарчук вечером 13-го мая оставил пост-комментарий о премии YUNA, в котором раскритиковал Тину Кароль. Мол, ему стыдно за такого кумира эпохи и ее благодарственную речь, посвященную восхвалению себя, а не важным проблемам мира. При этом любопытно, пишет "Культурная прачечная", что пост Боднарчука лайкнул менеджер Тины Павел Орлов.

- Вот нам теперь интересно: это такой жест, мол, мы приветствуем любые мнения или он просто не дочитал текст до конца? – пишет телеграмм-канал.

По словам Боднарчука, эпизод с Тиной Кароль был "пропитан" рекламой самой певице.

- Сразу включилась мощная пиар машина, целью которой было смести всё со своего пути и поставить монумент на сцене дворца "Украина". Началось всё с агитационного ролика. 5 минут из ленинских транспарантов: легенда 100-летия, настало её время, её песни в учебниках, рекордсменка по наградам, икона эпохи. Сама Тина на церемонию не явилась, ну чтобы не мораться полупремией, больше ей подошёл "еврейский варинат" - в зале не присутствовать, а премию получить, - отметил Боднарчук.

Не понравился режиссеру и комментарий самой певицы после получения премии.

- И как вы думаете, что наша легенда 100-летия, при одном виде которой можно заряжать кремы и воду, сказала в благодарственной речи? Наверное, предполагаете, что она, воспользовавшись случаем решила поднять тему мира во всем мире, как это делает Мадонна во время подобных выступлений, например, и другие большие творческие личности, или проблему булинга в школах, или может заговорила о вопросах медицины, экологии, как настоящая мать Тереза или Дева Мария, как нам ее преподнесли в ролике? Нет. Тине показалось, что в её пятиминутной саморекламе мало сказано о её же достижениях и сверхкачествах, так она добавила, что является единственной певицей, которая на премиях М1 и Yuna получила награды за вклад в индустрию за всю историю планеты Земля. Аминь,- написал Боднарчук.

Он напомнил, что сейчас сложная ситуация в Израиле, в который выпустил 1500 ракет за сутки, и в Украине, где "по 400 человек в день умирает от вируса и многих других проблем страны и человечества".

- (Когда же мы научимся видеть чуть дальше своих сисек и попы?) Вот такой кумир эпохи, на которого мы заслужили наверное. Да и в принципе, очень неловко чувствуют себя те, кто родился в ее время. Стыдно на фоне Божества коротать свою никчёмную жизнь. При чем, в этом всём не было ни грамма самоиронии, то есть мудрости. Всё на таком серьёзе, что аж страшно, - подчеркнул продюсер.

При этом он добавил, что не умаляет успехи Тины Кароль и что певица остается "самой интересной из оставшихся в Украине". И что у ее "творческие мысли и решения цепляют".

Артистка упрекнула организаторов, что ее долго не номинировали. " Многие годы я отсутствовала в номинациях премии YUNA и всегда задавалась вопросом - меня к чему-то готовят, или я вне номинаций. Существует много номинаций на премию Yuna, однако "За вклад в развитие музыкальной индустрии" - только одна, и она теперь в сейчас в ее руках, - заявила артистка.