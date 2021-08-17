Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
31.38
USD
26.67
RUB
0.36
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Кино
Новости кино
17 августа 21, 10:57
Сандра Буллок заменит Леди Гагу в боевике "Скоростной поезд"
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Леди Гага отказалась принимать участие в проекте из-за несовместимости графиков - она также снимается в фильме "Дом Гуччи".
Вместо певицы к касту боевика "Скоростной поезд" от режиссера Дэвида Литча ("Дэдпул 2") присоединилась известная всем "Мисс Конгениальность" Сандра Буллок.

Помимо Буллок в актерском касте состоят Брэд Питт, Аарон Тейлор-Джонсон, Зази Битц, Хироюки Санада, Джои Кинг, Логан Лерман.

Сюжет разворачивается вокруг пяти убийц, которые сели в один и тот же поезд. У каждого из них собственное задание, но теперь неизвестно, чем закончится по итогу миссия для героев.

На экраны картина должна выйти 8 апреля 2022 года.

Источник: https://kinoafisha.ua/
Ещё по теме:
Сандра Буллок озвучит злодейку в мультфильме "Миньоны"
Альфонсо Куарону пришлось побороться за Сандру Буллок
Сандра Буллок устроит "кризис" с Дэвидом Гордоном Грином
Сандра Буллок на съемках фильма "Наш бренд - кризис"
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Трейлер фильма «Выживающий» с Джоном Малковичем
Лента новостей