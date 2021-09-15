Яркие украинские фильмы, которые понравятся всем

Топ-10 самых ярких и с захватывающим сюжетом украинских кинолент.





"Захар Беркут", 2019





Первый украинский исторический экшн со зрелищными трюками и бюджетом в 113,2 млн гривен.





1241 год, община карпатского села Тухля пытается противостоять нашествию монголов. Старейшина Захар Беркут ратует за то, чтобы все карпатские общины объединились против общей угрозы. Однако боярин Тугарин-Волк желает быть единоличным правителем края, а потому вступать со смердами в равноправные отношения не намерен…





"Племя", 2014





Дебютная криминальная драма о глухонемых подростках из интерната режиссера Мирослава Слабошпицкого была удостоена более 50 призов.





Кинолента получила три награды "Недели критики" из четырех возможных: Гран-при Nespresso, премия "Откровение", грант от фонда Gan.





Герои в фильме разговаривают на языке жестов, остальное в картине – звуки города и шорохи.





"Киборги", 2017





Фильм о защитниках Донецкого аэропорта поставил опытный режиссер и актер Ахтем Сейтаблаев. По версии "Золотої дзиґи", картина признана "Лучшим фильмом 2017 года".





Фильм рассказывает историю одного двухнедельного боевого дежурства в сентябре 2014 года. Группа украинских военных впервые приезжает в поврежденное боевыми действиями здание старого терминала Донецкого аэропорта им. Сергея Прокофьева.





"Сторожевая застава", 2017





Первый украинский фильм в жанре фэнтези, снятый режиссером-дебютантом Юрием Ковалевым по одноименной повести Владимира Рутковского.





По сюжету, подросток Витя страдает боязнью высоты. Его часто мучит кошмарный сон, как он с родителями слетает на машине с Дарницкого моста в днепровскую пучину. Витя просыпается, но неприятности продолжают его преследовать. Он в туристическом походе попытался спасти друга, падающего со скалы, но его самого затягивает во временной портал, который открылся в скале из-за солнечного затмения…





"Мои мысли тихие", 2020





Национальная киноакадемия "Золота Дзига" назвала "Мои мысли тихие" лучшим фильмом 2020 года, а режиссера признала "Открытием года". Актриса Ирма Витовская получила приз "За лучшую женскую роль".





Мама-таксист излишне опекает своего великовозрастного сына, работающего звукорежиссером. Она вызывается помочь ему на своем авто записать на магнитофон фауну Карпат для компьютерной игры.





"Поводырь", 2014





Украинская историческая драма режиссера Олеся Санина о приключениях американского мальчика и слепого кобзаря в УССР. В картине умело смешиваются мифы и факты в русле единой приключенческой фабулы.





"Домой", 2019





Лента стала лучшим фильмом Международного кинофестиваля в Бухаресте (BIFF), а также признана лучшей иностранной картиной VII Международного Босфорского кинофестиваля. Первая украинская картина, попавшая в лонг-листы премий "Оскар" и "Золотой глобус".





Крымский татарин Мустафа забрал тело своего сына Назима, погибшего на войне на Донбассе, и вместе с младшим сыном Алимом везет его на авто в Крым. Похоронить сына Мустафа обязательно хочет именно там. Как говорил их дед: "Крым – это наш Иерусалим".





"Безумная свадьба", 2018





По сюжету украинской картины дочка главного героя возвращается из Франции с женихом-афроамериканцем. Ее отец делает все, чтобы расстроить свадьбу из расистских соображений. Но, строя хитроумные интриги, постоянно попадает впросак.





Этот фильм – рекордсмен национального проката: картина собрала 54,9 млн грн.





"DZIDZIO Контрабас", 2016





По сюжету у главного героя Дзидзьо мама живет в Португалии и присылает оттуда деньги. У него есть мечта – стать артистом.





По несчастью, его охранник-водитель ударил машиной чужую иномарку, и герой попадает на $3 тыс. Дзидзьо молит о помощи Бога и видит газету, в которой опубликована статья о контрабанде. В результате он в рясе отправляется в опасный вояж, чтобы отдать долг.





Стоит отметить, что фильм собрал в прокате 22 млн гривен.





"Атлантида", 2020





Первая украинская картина "Атлантида", снятая в жанре антиутопии. Время действия – 2025 год. Прошел год, как Украина победила в войне на Донбассе, но почему-то эта победа не принесла радости и покоя: в районе экологическая и экономическая катастрофы. Бывшие ветераны АТО страдают от посттравматического синдрома, не сумев найти себя в новых реалиях.



