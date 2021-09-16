Гильермо дель Торо экранизирует «Аллею кошмаров»

Основное сюжетное действие этой истории разворачивается в Нью-Йорке незадолго до начала Второй мировой войны. Главный герой — бывший работник цирка, который выдает себя за телепата и обретает славу.





Автору книги удалось создать завораживающую атмосферу таинственности, мрачности и мистики, при этом не прибегая к описанию сверхъестественных элементов. Гильермо намерен сделать фильм таким же.





«Я хотел воссоздать вселенную романа, довольно грязную и жестокую, но по-своему волшебную. У нее есть какое-то странное, мистическое и мифическое притяжение», — рассказал Гильермо дель Торо.





«Я изначально сказал себе, что не буду прибегать к клише, которые обычно ассоциируются с жанром. У меня в фильме не будет штор-жалюзи, закадрового голоса, детектива в фетровой шляпе, который бродит по мокрым улицам», — добавил он на интервью изданию VanityFair.





Главные роли в будущем фильме исполнят Уиллем Дефо, Кейт Бланшет, Брэдли Купер и другие. Дата выхода картины пока не оглашена.



