Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
31.41
USD
26.69
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Кино
Новости кино
16 сентября 21, 11:31
Гильермо дель Торо экранизирует «Аллею кошмаров»
Гильермо Дель Торо
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
56-летний мексиканский режиссер Гильермо дель Торо взялся за переосмысление культового фильма «Аллея кошмаров», который был основан на одноименном романе американского фантаста Уильяма Линдсэй Грешема.
Основное сюжетное действие этой истории разворачивается в Нью-Йорке незадолго до начала Второй мировой войны. Главный герой — бывший работник цирка, который выдает себя за телепата и обретает славу.

Автору книги удалось создать завораживающую атмосферу таинственности, мрачности и мистики, при этом не прибегая к описанию сверхъестественных элементов. Гильермо намерен сделать фильм таким же.

«Я хотел воссоздать вселенную романа, довольно грязную и жестокую, но по-своему волшебную. У нее есть какое-то странное, мистическое и мифическое притяжение», — рассказал Гильермо дель Торо.

«Я изначально сказал себе, что не буду прибегать к клише, которые обычно ассоциируются с жанром. У меня в фильме не будет штор-жалюзи, закадрового голоса, детектива в фетровой шляпе, который бродит по мокрым улицам», — добавил он на интервью изданию VanityFair.

Главные роли в будущем фильме исполнят Уиллем Дефо, Кейт Бланшет, Брэдли Купер и другие. Дата выхода картины пока не оглашена.

Источник: http://rusjev.net/
Ещё по теме:
Брюс Уиллис сыграет спецназовца в новом фильме
Армию мертвецов оценили выше Лиги справедливости
Эмма Стоун сыграет главную роль в фильме "Бедные-несчастные"
Квентин Тарантино уйдет из кино после десятого фильма
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Warner Bros. снимет новую версию "Телохранителя"
Лента новостей