IMDb TV разрабатывает новую версию "Жестоких игр"

По сведениям издания Variety, стриминг занялся разработкой телевизионного проекта.





В потенциальном сериале, вдохновленном одноименным фильмом 1999 года, который в свою очередь основан на романе "Опасные связи", безжалостные двоюродные брат и сестра сделают все, чтобы остаться на вершине "пищевой цепочки". В данном случае - в элитном колледже Вашингтона, округ Колумбия. После связанного с дедовщиной инцидента, который угрожает их статусу, они сделают все необходимое, чтобы сохранить свою власть и репутацию, даже если для этого понадобится соблазнить дочь вице-президента Соединенных Штатов.





В 2016 году NBC заказал производство пилота сериала, который позиционировался как продолжение полнометражной картины. Звезда фильма Сара Мишель Геллар дала согласие вернуться в роли Кэтрин Мертей. Однако дальше пилота дело не пошло. Еще раньше Fox намеревался снять сериал-приквел, но затем отказался от этой идеи, объединив имевшиеся три эпизода в фильм "Жестокие игры 2: Манчестерская подготовка", который вышел в 2001 году на видеоносителях. Еще один сиквел "Жестокие игры 3" был выпущен в 2004 году тоже на видеоносителях.





Сценарий к новой версии написали Фиби Фишер и Сара Гудман ("Я знаю, что вы сделали прошлым летом"). Продюсер оригинального фильма Нил Х. Мориц и исполнительный продюсер пилота NBC Павун Шетти выступят исполнительными продюсерами. Совместным производством займутся Sony Pictures Television и Amazon Studios.



