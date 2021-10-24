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24 октября 21, 13:11
Денни ДеВито сыграет в фильме "Особняк с привидениями"
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Дэнни ДеВито присоединился к звездному составу "Особняка с привидениями", приключенческому фильму студии Disney, основанному на одном из известнейших аттракционов тематических парков Disneyland.
ДеВито, снявшийся в ставшем хитом фильме студии "Джуманджи 2: Новый уровень" в 2019 году, сыграет с утвержденными ранее актерами, среди которых Лакит Стэнфилд, Тиффани Хэддиш, Оуэн Уилсон и Розарио Доусон.

Режиссер комедийного хоррора "Мои волосы хотят убивать" Джастин Симиен дебютирует в крупнобюджетном проекте, производство которого началось на прошлой неделе в Новом Орлеане и Атланте.

Детали сюжета, сценарий к которому написала Кэти Дипполд, держатся в секрете. Известно, что в центре истории окажутся мать и сын, которые натыкаются на странный особняк. Различные персонажи, которые крутятся поблизости, способны раскрыть тайну, окутывающую особняк, который больше, чем кажется на первый взгляд. ДеВито сыграет самодовольного профессора.

Дэн Лин и Джонатан Эйрих, чей "Аладдин" собрал в мировом прокате миллиард долларов, выступят исполнительными продюсерами.

ДеВито предстоит работа в сиквеле популярной комедии "Близнецы", "Тройняшки", который снимет Айван Рейтман.

Источник: https://kinoafisha.ua/
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