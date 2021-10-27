Лучшие фильмы к Хэллоуину 2021 года

Титан

Джулия Дюкорно, 2021





Неожиданный победитель Каннского кинофестиваля 2021 года - бодди-хоррор Титан - рассказывает о романе девушки с автомобилем. Подробно о нем в материале Шокирующий победитель в Каннах.





Титан начинается со сцены секса трудящейся на автошоу танцовщицы Алексы с автомобилем Cadillac, а продолжается ее последовавшей беременностью, вспышкой кровавых убийств, бегством и удивительным обретением себя в доме свихнувшегося от горя и стероидов капитана пожарных.





При этом в сплаве из провокации, юмора, саспенса, пронизанного религиозными аллюзиями в диапазоне от древнегреческой мифологии до раннего христианства, нашлось место и для сентиментальности.





Страшные истории для рассказа в темноте

Андре Овредал, 2019





Атмосферный ностальгический хоррор о детских страшилках, шагнувших в реальность во время Хэллоуина 1968 года, спродюсировал Гильермо дель Торо.





С картинами дель Торо Страшные истории для рассказа в темноте роднит серьезное, без малейшей постмодернистской иронии, отношение к материалу: так сказочник или даже сказитель, гипнотизирующий у костра слушателей, не имеет права на отстранение и кавычки. В остальном же у Овредала собственная интонация, романтическая и сумрачная





Злое

Джеймс Ван, 2021





Очередная попытка создателя культовых фильмов Пила и Астрал изобрести жанр хоррора заново. В этот раз в центре сюжета девушка, которая видит в своих кошмар кровожадные убийства, совершенные наяву. Она оказывается перед сложной моральной диллемой: может ли она спасти кого-то из жертв?





Полуостров

Ен Сан Хо, 2020





Охваченная зомби-апокалипсисом Южная Корея. Продолжение очень удачного зомби-триллера Поезд на Пусан совсем не похож на первую часть: тут безумные погони, нахальный сюжет, крутые спецэффекты, феминистская идея.





Лихорадка

Элай Рот, 2002





Бескомпромиссный малобюджетный фильм ужасов, поставленный соратником Квентина Тарантино, - дешево и сердито, очень страшно и без надежд.





Ведьма

Роберт Эггерс, 2015





Действие фильма происходит в 1630 году в Новой Англии - поселении англичан на территории нынешних США. Пуританская община изгоняет поселенца Уильяма вместе с женой Катериной и их детьми (дочерью Томасиной, сыном Калебом, близняшками Джонасом и Мэрси) из-за поругания им законов церкви и общины "гордым тщеславием".





Семья поселяется на окраине глубокого леса, спустя несколько месяцев у них рождается еще один ребенок - Самуил. Вскоре с ними начинают происходить ужасные вещи: младенец пропадает рядом с лесом на глазах у сестры, урожай погибает, мать сходит с ума...





Писатель Шон Хатчинсон называет фильм одним из самых страшных и умных фильмов ужасов, снятых за последние годы. Многие критики заметили в Ведьме большое влияние фильмов Романа Полански, сам же режиссер говорит, что больше вдохновлялся фильмом Сияние Стенли Кубрика.





Церковь Сатаны настолько впечатлилась фильмом, что официально благословила его и устроила небольшой прокат фильма в США, по четырем городам.





Ведьма получила в основном положительные отзывы от кинокритиков. Агрегатор рецензий Rotten Tomatoes дал картине рейтинг в 90 процентов. Агрегатор рецензий Metacritic дал ей 83 балла из 100 возможных.





Вопль

На Хончжин, 2016





Ужасающее путешествие по национальным суевериям и предрассудкам Южной Кореи.





Полиция расследует жестокое убийство: искромсанные тела лежат в комнате, их внутренности размазаны по стенам, а перепачканный запекшейся кровью хозяин дома сидит на крыльце с отсутствующим взглядом.





Списать происшествие на ревность и безумие не получается, потому что история повторяется вновь уже в другой семье.





Расследование приводит провинциального следователя-простака в ад: несчастную деревушку заполняют не только окровавленные трупы, но и духи с зомби. Также важную роль в сюжете играют пьющий шаман и подозрительный японский турист из леса.





Сырое

Джулия Дюкорно, 2016





Юная вегетарианка Жюстин поступает в ветеринарное учебное заведение, где учится ее старшая сестра Алексия. Вместе со своим соседом по комнате она проходит обряд посвящения в студенты, съев сырые почки кролика. На следующий день она испытывает непреодолимую тягу к сырому мясу.





Красивый и шокирующий гастро-хоррор затрагивает физическую сторону проблем взросления и сексуальности, с которыми сталкиваются девушки в пубертатрный период.





Фильм получил восторженные отзывы от кинокритиков. На сайте Rotten Tomatoes кинолента имеет рейтинг 90 процентов на основе. На Metacritic фильм получил 81 балл из 100.





Бабадук

Дженнифер Кент, 2014





Амелия в одиночку растит своего шестилетнего сына Сэма. С самого рождения его поведение отличается от других детей, матери даже пришлось забрать его из школы.





Однажды Сэм находит книгу под названием Мистер Бабадук. В ней рассказывается о сверхъестественном существе, которое мучает того, кто узнает о его существовании. С этого времени в доме начинают происходить необъяснимые события.





Фильм получил признание у критиков. Согласно сайту Rotten Tomatoes, 98 процентов критиков дали фильму положительную оценку со средним значением 8,2 из 10. Общий консенсус: "Бабадук опирается на настоящий ужас, а не на дешёвую страшилку". Фильм также имеет 87 баллов из 100 и статус "всеобщее признание" на сайте Metacritic.





Режиссер культового фильма Изгоняющий дьявола Уильям Фридкин написал в Twitter: "Психо, Чужой, Дьяволицы и теперь Бабадук".





"Я никогда не видел куда более ужасающий фильм, чем Бабадук. Он напугает вас, как это было и со мной", - добавил он.





Синистер

Джейсон Блум, 2012





Эллисон - автор детективных бестселлров. В поисках вдохновения вместе со всей семьей он переезжает в новый дом, где ранььше была убита другая семья. Однажды. Там он находит коробку со старыми видеозаписями, где запечатлены убийства всех тех, кто ранее проживал в этом доме.





Фильм Синистер был признан самым страшным в результате исследования, которое провели на основе 50 лучших фильмов ужасов, пользуясь обзорами критиков и рекомендациями Reddit.





Во время просмотра у зрителей замеряли пульс покоя, средний пульс во время просмотра и пиковые показатели сердцебиения.





Тебе конец!

Адам Вингард, 2013





Мрачный слэшер о незваных гостях, который буквально порождает фобию "стука в дверь". Фильм не раздражает глупыми действиями, напротив, он пропитан не присущей жанру адекватностью, отчего наблюдать за происходящим еще страшнее.





Брутальный и бескомпромиссный представитель жанра с проработанными злодеями и привлекательной главной героиней.





Няня. Королева проклятых

Макджи, 2020





Комедийный фильм ужасов рассказывает о старшекласснике Коуле, который два года назад (первая часть вышла в 2017 году) уличил свою няню в сделке с дьяволом и почти в одиночку справившийся с опасным сатанинским культом, старается вернуться к нормальной жизни, но не может достучаться до своих родителей, которые хотят отдать его в психушку.





Вместе со своей соседкой Мелани, ее бойфрендом Джимми и двумя друзьями он сбегает из города на вечеринку на озере, где вновь оказывается в эпицентре демонического заговора с жертвоприношениями. Объединившись с новой знакомой Фиби, подросток вновь пытается дать отпор силам зла.





Человек-невидимка

Ли Уоннелл, 2020





Главная героиня сбегает от мужа-тирана и через две недели он совершает самоубийство. В завещании он ей оставил пять миллионов долларов, которые она сможет получить, доказав, что не имеет проблем с психикой.





Она не верит, что ее бывший возлюбленный мог покончить с собой и вскоре в ее жизни начинают происходить странности, будто кто-то невидимый все время находится рядом и пытается свести с ума.





Фильм создает параноидальную атмосферу, несмотря на неболшой бюджет: на статичных планах глаза исследуют каждый сектор кадра, каждый шорох проходит через свою нервную систему.





Визит

М. Найт Шьямалан, 2015





Пятнадцатилетняя Бекка и тринадцатилетний Тайлер отправляются на неделю к своим бабушке и дедушке, которых они до этого ни разу не видели, так как их мать долгие годы была с родителями в ссоре.





Их радостно встречают и вкусно угощают, но устанавливают странное правило - не выходить их комнаты после 21.30. Но в первую же ночь Бекка нарушает правило и спускается на кухню за печеньем, где сталкивается с бабушкой, которая очень странно себя ведет.





Утром дедушка объясняет, что у бабушки психическое расстройство - сумеречная спутанность. Это объяснение вроде бы успокаивает детей, но странности продолжаются. Они звонят маме, чтобы рассказать о происходящем и оказывается, что это не их бабушка с дедушкой.





Хижина в лесу

Дрю Годдард, 2012





Хотите получить все фильмы ужасов скопом? Добро пожаловать в лесную глушь, где создаваемая усилиями десятков человек лаборатория Объект "порадует" оборотнями, зомби, привидениями и другими монстрами. Картина разбирает и высмеивает разнообразные клише жанра фильмов ужасов.





Тихое место

Джон Красински, 2018





Действие фильма происходит в 2020 году в постапокалиптическом мире, в котором люди почти истреблены кровожадными паукообразными монстрами. Эти монстры совершенно слепы, но обладают обостренным слухом, благодаря которому, услышав жертву, быстро настигают и убивают ее.





Семья с двумя детьми живет на одинокой ферме в глуши и ожидает пополнение - героиня вскоре должна родить третьего ребенка. Сохранить тишину в таких обстоятельствах крайне сложно.





"Тихое место - это необыкновенная работа. Потрясающая игра, но, самое главное, это МОЛЧАНИЕ и то, как оно заставляет глаза камер раскрыться так широко, что хватило бы на несколько фильмов", - сказал культовый писатель Стивен Кинг.





На сайте Rotten Tomatoes у фильма 95 процентов положительных рецензий. На Metacritic - 82 балла из 100.





Картина Тихое место вошла в список десяти лучших фильмов 2018 года Американского института киноискусства. В рейтинге лучших фильмов ужасов 2018 года, опубликованном порталом Screen Rant, фильм занял вторую позицию.





Солнцестояние

Ари Астер, 2019





Где-то в глубинах Швеции живет языческая община, которая проводит кровавые обряды. Уроженец этих мест пригласил своих друзей-студентов из Америки на праздование дня солнцестояния.





Нарочито неспешное путешествие в залитый солнцем ад, возможно, не испугает, но вызовет чувство тревоги и тошноты.





На портале Rotten Tomatoes у картины 93 процента "свежести". На сайте Metacritic у Солнцестояния средняя оценка 73 из 100.





Мы

Джордан Пил, 2019





Маленькая девочка по имени Аделаида пережила страшный кошмар - отойдя далеко от родителей она попала в парк развлечений на берегу моря, где ее ждал зеркальный лабиринт с точной копией ее самой.





Прошло много лет, и Аделаида вместе с мужем и детьми возвращается в свой старый дом, находящийся прямо рядом с тем самым парком.





Она нервно ощущает себя, но супруг всячески пытается ее успокоить. Однако, его позитивный настрой резко меняется, когда перед домом появляются люди в красных комбинезонах с явно недобрыми намерениями.





Фильм получил высокие оценки кинокритиков. На сайте Rotten Tomatoes - 93 процента положительных рецензий. На Metacritic - 81 балл.





Реинкарнация

Ари Астер, 2018





Мистический фильм ужасов о семье, которую настигает беда после смерти бабушки. Побороть напасти трудно, но возможно, если преодолеть боль. Перед просмотром фильма лучше знать о нем как можно меньше.





Реинкарнация получила очень положительные отзывы критиков. Агрегатор рецензий Rotten Tomatoes дал картине рейтинг в 89 процентов. Агрегатор рецензий Metacritic дал ей 87 баллов из 100 возможных.





Практически все критики сошлись во мнении по поводу отлично переданной мрачной, гнетущей атмосферы фильма и потрясающей актерской игры Тони Коллетт.





Реинкарнация возглавляет многие рейтинги лучших фильмов ужасов 2018 года.





Прочь

Джордан Пил, 2017





Темнокожего парня Кристофера ожидает знакомство с родителями своей девушки. Ничего не предвещало беды, ведь семья девушки принадлежит к элитному обществу и проживает в отдаленном загородном доме.





Поначалу Крису все кажется нормальным, однако совсем скоро он замечает необычное поведение садовника Уолтера и экономки Джорджины, также являющихся чернокожими.





Фильм был удостоен премии Оскар за лучший оригинальный сценарий, а также номинирован в трех номинациях: лучший фильм, лучший режиссер и лучшая мужская роль. Также номинирован на несколько премий Золотой глобус.





Заклятие

Джеймс Ван, 2013





Роджер и Кэролин Перрон - родители пятерых дочек, которые вынуждены переехать в новый большой дом. Новое жилище начинает пугать их. Предметы меняют свое месторасположение, двери захлопываются сами по себе, а по всему дому слышны странные скрипы.





Кроме всего этого среди ночи девочек кто-то дергает за ноги, а у Кэролин по непонятным причинам появляются ссадины и синяки. Долгое время они пытались найти всему логическое объяснение, но так и не смогли. У супругов не остается другого выбора, как обратиться за помощью к специалистам, изучающим паранормальные явления.





Фильм получил преимущественно положительные оценки критиков и зрителей. На Rotten Tomatoes рейтинг картины составляет 86 процента. На Metacritic - 68 баллов из 100 на основе 34 обзоров.





Впусти меня

Мэтт Ривз, 2010





Двенадцатилетний мальчик Оуэн страдает от одиночества, у его родителей нет времени на его воспитание, а в школе над мальчуганом все издеваются в силу его робости и нерешительности.





Однажды Оуэн знакомиться со странной девочкой Эбби, которая живет по соседству. Она гуляла по снегу босой и никогда ни с кем не общалась. Проводя много времени вмести Оуэн узнает, что его новая подруга - вампир.





Фильм получил в основном положительные отзывы кинокритиков. На Rotten Tomatoes у фильма 89 процентов положительных рецензий. На Metacritic - 79 баллов.





Стивен Кинг назвал Впусти меня лучшим фильмом 2010 года и лучшим фильмом ужасов десятилетия.





Монстро

Мэтт Ривз, 2008





Фильм, который в оригинале называет Кловерфилд, рассказывает о группе молодых людей, которые становятся свидетелями атаки на город неведомого гигантского существа, прибывшего не то из морских глубин, не то из космоса.





Все начинается с мирной вечеринки в честь отъезда главного героя в Японию. В разгар веселья друзья слышат звук мощного взрыва, после чего ночной город озаряет небывалой яркости вспышка.





В считанные минуты город переходит в режим чрезвычайного положения и начинается массовая паника. Не переставая снимать происходящее на камеру, молодые американцы покидают здание в надежде найти более безопасное место. Но это осложняется тем, что с тела монстра упали кровожадные паразиты, разбежавшиеся по городу.





Фильм был хорошо принят критиками. На сайте Metacritic фильм имеет оценку 64. На сайте Rotten Tomatoes фильм получил рейтинг 77 процентов "свежести".





Приют

Хуан Антонио Байона, 2007





Лаура воспитывалась в приюте для детей, который позже был закрыт. В ее памяти остались только хорошие воспоминания о том времени, поэтому, повзрослев, она решила вернуться туда, планируя заново открыть приют.





Однако, сразу после приезда, с ее семилетним сыном начинают происходить странные вещи, которые очень сильно пугают окружающих. Мальчик начинает рассказывать взрослым страшные вещи о своих новых друзьях, которых кроме него никто не видит.





Пытаясь разобраться в происходящем, Лаура постепенно начинает вспоминать свое детство и восстанавливать скрытые факты о происходящем в приюте. А вскоре ее сын исчезает.





Фильм был хорошо принят критиками. На сайте Metacritic фильм имеет оценку 74. На сайте Rotten Tomatoes фильм получил рейтинг 86 процентов.





Под маской: Восхождение Лесли Вернона

Скотт Глоссерман, 2006





На первый взгляд Лесли Вернон выглядит обычным милым провинциалом. Он полон амбиций и стремлений затмить своих кумиров: Фредди Крюгера, Джейсона Вурхиса и Майкла Майерса.





Чтобы оставить свое имя - нового "великого" маньяка - в истории Лесли приглашает документалистку Тэйлор Джентри, и под пристальным наблюдением камер начинает терроризировать город.



