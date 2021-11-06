Съемки "Черная пантера-2" остановлены из-за травмы актрисы

Съемки блокбастера "Черная пантера: Ваканда навсегда" (Black Panther: Wakanda Forever) приостановлены на время выздоровления актрисы Летишии Райт, исполняющей одну из главных ролей. Об этом сообщил накануне журнал Variety со ссылкой на представителей актрисы.

"Летишиа в Лондоне восстанавливается с сентября после травм, полученных на съемках "Черной Пантеры-2" и с нетерпением ждет возвращения к работе в начале 2022 года", – говорится в заявлении.

По данным журнала, Райт получила травму в конце августа во время съемок сцены с каскадером в Бостоне, но тогда это не повлияло на график съемок сиквела.

Дата премьерного показа останется прежней, несмотря на приостановку съемок. Ранее корпорация The Walt Disney Company перенесла премьеру "Черной пантеры-2" с 8 июля на 11 ноября 2022 года.

Напомним, первая часть "Черной пантеры" вышла на экраны в феврале 2018 года и собрала более 1,3 млрд долларов при бюджете 200 млн долларов. Лента была удостоена Оскара в трех номинациях. Фантастический фильм завоевал также четыре награды премии музыкального телеканала MTV, премию американской Гильдии актеров (за лучшие актерский и каскадерский составы), премию Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) за визуальные эффекты.

А 28 августа в США скончался актер Чедвик Боузман, сыгравший главную роль в фильме Черная пантера. Он умер от рака в возрасте 43 лет.