Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
30.08
USD
26.10
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Кино
Новости кино
6 ноября 21, 14:03
Съемки "Черная пантера-2" остановлены из-за травмы актрисы
Летишия Райт
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Летишия Райт получила травму в конце августа во время съемок сцены с каскадером в Бостоне, но тогда это не повлияло на график съемок сиквела.

Съемки блокбастера "Черная пантера: Ваканда навсегда" (Black Panther: Wakanda Forever) приостановлены на время выздоровления актрисы Летишии Райт, исполняющей одну из главных ролей. Об этом сообщил накануне журнал Variety со ссылкой на представителей актрисы.

"Летишиа в Лондоне восстанавливается с сентября после травм, полученных на съемках "Черной Пантеры-2" и с нетерпением ждет возвращения к работе в начале 2022 года", – говорится в заявлении.

По данным журнала, Райт получила травму в конце августа во время съемок сцены с каскадером в Бостоне, но тогда это не повлияло на график съемок сиквела.

Дата премьерного показа останется прежней, несмотря на приостановку съемок. Ранее корпорация The Walt Disney Company перенесла премьеру "Черной пантеры-2" с 8 июля на 11 ноября 2022 года.

Напомним, первая часть "Черной пантеры" вышла на экраны в феврале 2018 года и собрала более 1,3 млрд долларов при бюджете 200 млн долларов. Лента была удостоена Оскара в трех номинациях. Фантастический фильм завоевал также четыре награды премии музыкального телеканала MTV, премию американской Гильдии актеров (за лучшие актерский и каскадерский составы), премию Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) за визуальные эффекты.

А 28 августа в США скончался актер Чедвик Боузман, сыгравший главную роль в фильме Черная пантера. Он умер от рака в возрасте 43 лет.
Korrespondent
Ещё по теме:
Украинский фильм получил приз Каннского кинофестиваля
Главный приз Канн получила картина "Титан" о серийном убийц
В Британии начались съемки продолжения фильма Аквамен
Кевин Смит снимет комедию "Клерки 3"
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Лента новостей