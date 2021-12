Стали известны номинанты на премию Золотой глобус-2022

В США назвали номинантов на кинопремию Голливудской ассоциации иностранной прессы (HFPA) Золотой глобус. Оглашение претендентов состоялось в понедельник, 13 декабря, и транслировалось на официальном сайте награды.

Вели церемонию из отеля Beverly Hilton в Беверли-Хиллз президент HFPA Хелен Хон и рэпер Снуп Догг.

Список претендентов на премию Золотой глобус-2022 выглядит так:

Лучший драматический фильм

"Дюна" (Dune, 2021) Дени Вильнева

"Белфаст" (Belfast, 2021) Кеннета Брана

"CODA: Ребенок глухих родителей" (CODA, 2020) Сиан Хедер

"Король Ричард" (King Richard, 2021) Рейнальдо Маркуса Грина

"Власть пса" (The Power of the Dog, 2021) ДжейнКэмпион

Лучшая комедия или мюзикл

"Вестсайдская история" (West Side Story, 2021) Стивена Спилберга

"Сирано" (Cyrano, 2021) Джо Райта

"Лакричная пицца" (Licorice Pizza, 2021) Пола Томаса Андерсона

"Тик-так... БУМ!" (tick, tick...BOOM!, 2021) Лин-Мануэля Миранды

"Не смотрите наверх" (Don't Look Up, 2021) Адама Маккея

Лучший фильм на иностранном языке

"Купе № 6" (Hytti № 6 2021) Юхо Куосманена

"Сядь за руль моей машины" (Doraibu mai ka, 2021) Рюсукэ Хамагути

"Рука бога" (È stata la mano di Dio, 2021) Паоло Соррентино

"Герой" (Ghahreman, 2021) Асгара Фархади

"Параллельные матери" (Madres paralelas, 2021) Педро Альмодовара

Лучшая мужская роль в драматическом фильме

Махершала Али ("Лебединая песнь")

Хавьер Бардем ("Быть Рикардо")

Бенедикт Камбербэтч ("Власть пса")

Уилл Смит ("Король Ричард")

Дензел Вашингтон ("Трагедия Макбета")

Лучшая женская роль в драматическом фильме

Джессика Честейн ("Глаза Тэмми Фэй")

Оливия Колман ("Незнакомая дочь")

Николь Кидман ("Быть Рикардо")

Леди Гага ("Дом Гуччи")

Кристен Стюарт ("Спенсер")

Лучшая мужская роль в комедии или мюзикле

Леонардо Ди Каприо ("Не смотрите наверх")

Питер Динклэйдж ("Сирано")

Эндрю Гарфилд ("Тик-так... БУМ!")

Купер Хоффман ("Лакричная пицца")

Энтони Рамос ("На высоте мечты")

Лучшая женская роль в комедии или мюзикле

Марион Котийяр ("Аннетт")

Алана Хаим ("Лакричная пицца")

Дженнифер Лоуренс ("Не смотрите наверх")

Эмма Стоун ("Круэлла")

Рэйчел Зеглер ("Вестсайдская история")

Лучший режиссер

Кеннет Бран ("Белфаст")

Джейн Кэмпион ("Власть пса")

Стивен Спилберг ("Вестсайдская история")

Дени Вильнев ("Дюна")

"Незнакомая дочь" (Lost Daughter, 2021) Мэгги Джилленхол

Лучший сценарий

Кеннет Бран ("Белфаст")

Джейн Кэмпион ("Власть пса")

Адам Маккей ("Не смотрите наверх")

Пол Томас Андерсон ("Лакричная пицца")

Аарон Соркин ("Быть Рикардо" (Being the Ricardos, 2021)

Лучший драматический телесериал

"Игра в кальмара" (Squid Game, 2021) Хван Дон-хека

"Люпен" (Lupin, 2021)

"Утреннее шоу" (The Morning Show, 2019 - н. в.)

"Поза" (Pose, 2018-2021)

"Наследники" (Succession, 2018 - н. в.)

Лучший телесериал – комедия или мюзикл

"Тед Лассо" (TedLasso, 2020)

"Великая" (The Great, 2020-2021)

"Хитрости" (Hacks, 2021)

"Убийства в одном здании" (Only Murders in the Building, 2021)

"Псы резервации" (Reservation Dogs, 2021)

Лучший мини-сериал или телефильм

"Ломка" (Dopesick, 2021)

"Уборщица. История матери-одиночки" (Maid, 2021)

"Мейр из Исттауна" (Mare of Easttown, 2021)

"Подземная железная дорога" (The Underground Railroad, 2021)

"Американская история преступлений" (American Crime Story, 2016 - н.в.).