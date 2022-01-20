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19 января 22, 20:09
Вышел трейлер фильма об Ибрагимовиче
Ибрагимович
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В прокат, лента о легендарном шведском футболисте, выйдет уже 3 февраля.
В прокат, лента о легендарном шведском футболисте, выйдет уже 3 февраля.

Об одном из легендарных футболистов современности - Златане Ибрагимовиче, сняли фильм. Сегодня в Сети был представлен официальный трейлер картины под названием "Я - Златан". Лента повествует о жизни нападающего с раннего детства и до сегодняшних дней.

"Он вырос в одном из самых криминальных районов и с самых низов попал на вершину мирового футбола. Благодаря упорству, удаче и врожденному таланту ему удалось завладеть сердцами миллионов. Его имя скандирует толпа, и когда он появляется – стадионы в восторге. Имя легенды – Златан Ибрагимович, и это его история", - говорится в описании к фильму.

Главную роль сыграл Гранит Рушити, снял фильм Йенс Сьерген. Премьера в Украине – третьего февраля.

Напомним, Златан Ибрагимович, сейчас выступает за Милан, а ранее играл в таких клубах как Аякс, Ювентус, Интер, Барселона, ПСЖ и Манчестер Юнайтед.
Korrespondent
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