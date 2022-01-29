Премьеры фильмов февраля 2022: что посмотреть в кино

Следующий месяц полон ожидаемых премьер, так что скорей освобождай дни календаря.





Лучшие выходные

Дата: 02.02.2022

Грядут выходные, во время которых состоится главное музыкальное событие года — Atlas Weekend. Ольгу (Дарья Петрожицкая), как организатора фестиваля, ждут напряженные рабочие дни. Поэтому к флирту с немцем Гансом, примчавшимся ради нее в Украину, она не готова. Карьеристка Мира (Наталья Бабенко) приехала в столицу на собеседование. Младшего брата пришлось брать с собой, и он потерялся. Юная одесситка Алиса сбежала в Киев, чтобы найти на фестивале своего папу, а четверо парней из Кривого Рога запланировали на эти дни мальчишник. Планы каждого из героев пойдут кувырком, но выходные все равно должны быть удачными.



Параллельные матери

Дата: 03.02.2022

В палате родильного отделения одной из мадридских клиник оказываются две женщины, которые вот-вот родят. 40-летняя Янис (Пенелопа Крус) и подросток Ана (Милена Смит) через несколько часов станут матерями-одиночками. В этот особый момент жизни рядом с ними нет никого из близких. Приятель Янис решил не признавать своего отцовства. Мать Ани предпочла быть где угодно, только не рядом со своей дочерью и новорожденной внучкой. Обе женщины решили самостоятельно растить своих новорожденных дочерей. С тех пор их судьбы удивительным образом переплетаются.





Смерть на Ниле

Дата: 11.02.2022

Линнет — наследница многомиллионного состояния, которая вышла замуж за жениха своей лучшей подруги Жаклин. Молодожены отправились в круиз по Нилу на пароходе "Карнак". Обманутая девушка не смогла пережить предательство и решила испортить новобрачным свадебное путешествие своим присутствием. На пароходе оказалось немало и других недоброжелателей Линнет, и вскоре девушку нашли убитой. За расследование берется один из лучших в мире сыщиков Эркюль Пуаро, который также отправился в этот роскошный круиз. Он нашел орудие преступления и, как ему кажется, приблизился к разгадке, но в этот момент начинаются новые убийства...





Анчартед: На картах не значится

Дата: 10.02.2022

Давно прошла эпоха пиратов, абордажей, лихих морских сражений и костлявого "Веселого Роджера", но память о ней жива до сих пор. Среди всех флибустьеров особенно прославился капитан Френсис Дрейк. От его быстрого и маневренного корабля "Золотая Лань" не ускользала ни одна жертва, а само судно было доверху набито золотом и драгоценностями.





Выйду за тебя

Дата: 10.02.2022

Кэт Вальдес (Дженнифер Лопес) и Бастиан (Малума) — самая популярная звездная пара мира. Они очень красивые, талантливые и влюбленные друг в друга певец и певица. Поскольку их новая песня, где говорится о предложении жениться, стремительно набирает популярность, парочка решает жениться прямо во время их концерта, который будет транслироваться в прямом эфире на весь мир. Но за мгновение до выхода на сцену Кэт узнает, что Бастиан изменяет ей с ее ассистенткой.

За этого негодяя замуж она выходить точно не хочет, поэтому, чтобы не упустить бесполезно удачный момент, Кэт решает выйти замуж за первого попавшегося своего фаната, который попался ей на глаза. Беда лишь в том, что Чарли (Оуэн Уилсон), простой учитель математики, оказался на концерте случайно за компанию с друзьями.





Фантазии для взрослых

Дата: 17.02.2022

В центре сюжета оказываются шесть пар, которые находятся на разных этапах отношений. Кто-то только начинает познавать друг друга, а у кого-то чувства уже успели угаснуть. Но все они желают разнообразить сексуальную жизнь, решившись на смелые эксперименты. Герои уверены, что смогут открыть для себя новые границы удовольствия, но на пути их ждет множество испытаний, неловких и даже курьезных моментов. Только откровенность, честность и любовь помогут им преодолеть все трудности. Какие секреты скрываются за дверьми их спален и смогут ли они достичь желаемого результата?..





Лулу и Бриггс

Дата: 17.02.2022

В индийском штате Гуджарат проживают два семейства, враждующие между собой более пятисот лет. В последние годы их противостояние превратилось в настоящую войну с применением оружия, что привело к нескольким убийствам. Молодая красавица Лила является дочерью влиятельной и опасной женщины, являющейся главой клана Санера, которая ищет ей достойного жениха. На одной из вечеринок Лила знакомится с молодым человеком по имени Рам, и между ними вспыхивают взаимные чувства. Но позднее выясняется, что он принадлежит к клану Раджари, а это означает, что между ними не может быть ни каких отношений. Но смогут ли молодые люди забыть о своих чувствах, и остаться верными своим семьям?..





Приключения на Луне

Дата: 17.02.2022

Пока взрослые только мечтают покорять космос, дети уже во всю странствуют среди звезд! Юная девочка и ее старший брат отправляются в невероятное путешествие в другие миры. Оказавшись в стране, спрятанной в облаках, они знакомятся с чудесными обитателями волшебного замка и великолепной королевой Луны. По ее поручению дети отправляются еще дальше — на далекие планеты и в чужие миры. Герои забрались так далеко, но как им вернуться домой? Возможно, только лунная дорожка, указывающая направление к самому желанному в жизни любого человека, укажет им путь.





Игра теней

Дата: 24.02.2022

Трэвис Блок, теневой правительственный агент, специализирующийся на устранении оперативников, чьи прикрытия были скомпрометированы, раскрывает заговор, который достигает высших эшелонов власти.





Большая прогулка

Дата: 24.02.2022

Сюжет комедии разворачивается вокруг двух совершенно разных семей: работников культуры Драгомановых и районных бизнесменов Наливайченко, которые встретятся на одной поляне под шашлыки, которую каждая из семей считает "своей".

Образ главы семейства Наливайченко воплотит на экране артист и шоумен Юрий Ткач, участник "Вечернего квартала", а также звезда ситкома "Однажды под Полтавой". Его "женой" на площадке станет Ирина Гатун, актриса театра импровизации и одна из участниц "Женского квартала".

Таню Драгоманову, сдержанную преподавательницу истории искусств, сыграет Елена Кравец — участница "Вечернего квартала". Партнером актрисы в кадре станет Андрей Исаенко - актер театра, звезда фильмов "Захар Беркут" и "Киборги".

Также зрители увидят в ленте Позитива (Алексей Завгородний), участника группы MOZGI. Теперь музыкант воплотит на экране образ помощника чиновника — водителя Гены, и это станет его первой большой киноролью.

Источник: afisha.tochka

