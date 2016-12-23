Мартин Скорсезе пожаловался на состояние современного кино

Классик, выпускающий на этой неделе свой новый фильм «Молчание» в американский прокат, скептически смотрит в будущее и не считает, что сериалы стали адекватной заменой для тех, кому сегодня скучно в кинотеатрах.





Слово мэтру, давшему интервью Associated Press: «Кино закончилось. То, на котором я вырос и которое продолжаю делать. Кинотеатры никуда не денутся, в этом я не сомневаюсь. Но какой опыт будет переживать в них зритель? Только фильмы-аттракционы? Я говорю как старик, так я и есть старик. Мы смотрели на большом экране вестерны в пятидесятые, потом был "Лоуренс Аравийский" и потрясение от "2001: Космической одиссеи" в 1968-м. Мы смотрели "Головокружение" и "Искатели" в VistaVision [широкоэкранная кинематографическая система, использующая 35-миллиметровую пленку]».





Скорсезе говорит о большом разнообразии картин и жанров, которые раньше шли в кинотеатрах. Сегодня же все, что не вписывается в тренд (или, на худой конец, не претендует на премию «Оскар») сразу отправляется на домашнее видео. Весь нынешний кинопрокат заточен под блокбастеры.





Телевидение Скорсезе тоже не рассматривает, как новое пристанище для авторского кино: «Я не думаю, что ТВ заняло это нишу. Пока нет. У меня есть опыт, можно сказать, что я в этом даже преуспел. Мы долго искали нужную для "Винила" атмосферу, каким мы видели это кино — язык, наркотики, секс, изображение рок-н-ролла в семидесятые, но наткнулись на серьезное сопротивление. Так что я ничего не знаю о свободе на телевидении».





Историческая драма «Молчание» выходит в американский прокат сегодня — 23 декабря.



